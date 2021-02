I rumor e i leak su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro si fanno via via più consistenti e frequenti, segno che siamo sempre più vicini alla data di lancio dei nuovi top di gamma di OnePlus. Qualche giorno fa vi avevamo parlato delle potenziali similitudini fra il display dei nuovi flagship e quello di OnePlus 8T, ma in queste ore un leak inedito di offre la possibilità di scoprire quello che dovrebbe essere il modulo batteria di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

4500 mAh e caricabatterie in confezione

Secondo il leaker Max Jambor, entrambi gli smartphone dovrebbero montare un modulo batteria da 4500 mAh, che di fatto non rappresenterebbe una variazione rispetto a quella impiegata su OnePlus 8T. Ma non finisce qui: secondo le informazioni raccolte dal leaker, sembra proprio che OnePlus abbia deciso di inserire il caricabatterie all’interno della confezione di entrambi i device, andando così contro la scelta ecologista di Samsung ed Apple rispettivamente con la serie Samsung Galaxy S21 e iPhone 12.

9 and 9 Pro pic.twitter.com/PHU385KmL9 — Max Jambor (@MaxJmb) February 9, 2021

Le varie informazioni condivise in rete parlano del probabile supporto alla ricarica rapida da 30 W in modalità wireless e da 65 W con cavo, ma non abbiamo ancora certezza che questi rumor siano effettivamente veritieri. Tra le feature attese della nuova serie di fascia alta vi sono il processore Qualcomm Snapdragon 888 e qualche miglioramento dal punto di vista fotografico.