Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie OnePlus 9, il cui lancio ufficiale dovrebbe essere in programma per marzo.

Nelle scorse ore dalla Cina è arrivata una nuova indiscrezione che riguarda il display: a dire del leaker Digital Chat Station, infatti, il team di OnePlus avrebbe deciso di dotare i modelli della serie OnePlus 9 (ossia la versione “base” e quella “Pro“) del medesimo pannello già utilizzato per OnePlus 8T.

Nessuna sorpresa per lo schermo di OnePlus 9

OnePlus 9, pertanto, dovrebbe poter contare su uno schermo AMOLED, realizzato con la tecnologia Samsung E3 e dotato del supporto al refresh rate a 120 Hz: la versione base dovrebbe avere un pannello da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e la variante Pro da 6,78 pollici con risoluzione Quad HD+.

Sempre secondo il leaker, tale scelta sarebbe condivisibile se si considera la grande qualità del display di OnePlus 8T, apprezzata anche dal team di DxOMark, che lo ha ritenuto secondo soltanto a quello del Samsung Galaxy Note20 5G.

Ricordiamo che tra le principali novità della serie OnePlus 9 vi dovrebbe essere un miglioramento del comparto fotografico che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, dovrebbe poter contare su una tripla fotocamera posteriore (con doppio sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un terzo sensore da 8 megapixel). Pare, inoltre, che OnePlus abbia stretto delle partnership con alcune grandi aziende per lavorare al comparto fotografico e tra di esse vi sarebbero brand del calibro di Leica e Hasselblad.

Tra le altre feature attese vi sono il processore Qualcomm Snapdragon 888 e una batteria da almeno 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida (si vocifera di una velocità massima di 65 W).

Sarà interessante scoprire a quale prezzo OnePlus deciderà di lanciare sul mercato i suoi due nuovi gioiellini.

