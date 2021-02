OnePlus 7 e 7 Pro, OnePlus 7T e 7T Pro hanno composto la line-up 2019 del brand cinese e in questo momento stanno ricevendo la OxygenOS 11 Open Beta 2 con base Android 11: il roll out è già partito.

L’annuncio è arrivato come sempre sul forum ufficiale del produttore – ecco i thread ufficiali della serie OnePlus 7 e di quella OnePlus 7T – e si pone sulla scia della Open Beta 1 rilasciata, sempre per questi quattro modelli, nella seconda metà del mese di gennaio 2021.

L’aggiornamento è dunque ancora nel ramo beta, ma è già interessante: mentre la prima beta si era segnalata per il numero e la portata delle novità che introduceva – dalla UI rinnovata alla nuova fotocamera, passando per le nuove feature dell’Ambient Display –, la Open Beta 2 della OxygenOS 11 è un insieme di ottimizzazioni di sistema, miglioramenti per il comparto fotografico e, per i soli 7 Pro e 7T Pro, supporto all’Always-on ambient display.

Qui di seguito trovate il changelog completo della OxygenOS 11 Open Beta 2 con base Android 11 per le serie OnePlus 7 e 7T:

System Optimized the sliding effect of the dynamic wallpaper Improved power consumption in some scenarios Optimized the adjusting intensity of automatic brightness to bring a more smooth using experience Fixed the issue with the adapter not charging and using the headset at the same time Fixed the issue in which the battery icon is not displayed on the status bar Fixed the issue that ‘Tips & Support’ is not displayed in the Settings

Camera Fixed the small probability flashback issue with the camera when unlocking in professional mode

Ambient Display Newly supported Always-on ambient display feature for OP7Pro and OP7TPro (Go to: Settings – Utilities – OnePlus Laboratory – Always-on ambient display)



Come sempre, occorre ricordare che gli utenti già in Open Beta riceveranno la nuova versione tramite OTA, gli altri invece dovranno procedere al flash seguendo le istruzioni ufficiali. Una volta entrati nel ramo beta, gli utenti continueranno a ricevere sempre le versioni Open Beta del software in luogo di quelle Official Stable. Potranno comunque tornare indietro al canale stabile, ma soltanto al prezzo di un’installazione pulita con full wipe dei dati e della cache.