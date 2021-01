Molti utenti Android ancora attendono impazienti l’aggiornamento alla versione 11, che porta con se una miriade di novità ed un miglioramento delle performance su molti smartphone. Gli utilizzatori di dispositivi Oneplus possono considerarsi fortunati, infatti anche i modelli usciti qualche mese fa, 8 e 8 Pro si sono finalmente aggiornati alla OxygenOS 11. L’atteso restyling dell’interfaccia ha introdotto una serie di funzionalità già viste su dispositivi di altri produttori e purtroppo anche una perdita di identità. E’ innegabile che il brand cinese si sia infatti ispirato alla One UI di Samsung, pur mantenendo intatte le prestazioni e la fluidità di sistema.

Scopriamo insieme quindi tutte le novità ed anche una serie di trucchi più nascosti di cui non potrete più fare a meno.

Video delle novità di OxygenOS 11

Tutte le novità di OxygenOS 11

Sono tante le novità della nuova OxygenOS, alcune sotto gli occhi di tutti, altre più nascoste e scoperte solo dagli utenti Oneplus più smaliziati. Nella nostra disamina cercheremo di spiegarvi più cose possibili, per aiutarvi nell’uso dei vostri dispositivi o per mostrarvi le funzionalità qualora non abbiate ancora aggiornato.

Always-On Display

La prima grande novità è l’Always-On display, richiesto a gran voce dalla stragrande maggioranza dei fedelissimi del brand cinese. All’interno del menù relativo alla personalizzazione è presente una voce dedicata che vi permetterà di scegliere se visualizzare l’orologio digitale, analogico o a lettere. Siamo però certi che quello che vi piacerà maggiormente sarà la linea degli sblocchi, che oltre a tutte le notifiche vi mostrerà quante volte il vostro dispositivo è stato usato nell’arco della giornata.

Idea interessante che però poteva essere fatta meglio, specialmente per quanto riguarda la traduzione nella nostra lingua. Invece di sblocchi è presente la scritta sbloccati, poco male sicuramente ma senza alcun senso. Sulla schermata di sblocco è inoltre possibile impostare un Canvas, funzionalità ancora in beta ma già perfettamente integrata e bella da vedere.

Personalizzazione di sistema

Nello stesso menù dove troviamo l’Always-On display sono presenti anche alcune voci che vi permetteranno di personalizzare nel profondo l’ interfaccia. Sotto la voce “colore evidenziatore” è infatti possibile modificare il colore di sistema, scegliendo tra una lista di colori preimpostati o creando il vostro personale con dei comodi slider. La forma delle icone di sistema, in particolare nella tendina delle notifiche è poi impostabile scegliendo tra il cerchio, il quadrato, la goccia e il rettangolo circolare. Se ancora non vi basta, sappiate che tutte le icone della OxygenOS 11 potranno essere cambiate con un Icon Pack a piacere di quelli scaricabili dal Play Store.

Se aveste poi cambiato idea sul Font di sistema scelto durante il primo avvio non vi preoccupate, potrete scegliere se impostare “Roboto” o il nuovissimo “Oneplus Sans”. L’interfaccia del produttore non si limita a queste modifiche superficiali, vi basterà infatti cliccare in uno spazio vuoto sulla vostra home per aprire un menù rapido nel quale potrete modificare lo Sfondo, aggiungere un Widget o gestire ulteriori impostazioni.

Tra queste troverete il menù di attivazione rapida per Shelf, l’organizzazione del layout del launcher, i gesti di ricerca rapida e la personalizzazione delle griglie e delle dimensioni icone nella home.

Restyling grafico

Su OxygenOS 11 l’esperienza utente è stata messa al primo posto, motivo per cui è stato completamente ridisegnato il menù impostazioni e alcune App per adattarle al nuovo look. Usabilità è la parola chiave, ecco perchè tutte le voci sono stare riorganizzate in maniera elegante ed occupano il 60% inferiore del display, migliorando il raggiungimento anche durante l’uso dello smartphone con una sola mano.

Le applicazioni: Dialer, Messaggi, Meteo, Calendario sono stare ridisegnate per uniformarsi allo stile di tutta l’interfaccia e sono decisamente più gradevoli da vedere.

Tasti e gesti

Nel menù tasti e gesti di OxygenOS 11 è possibile modificare i suoni di sistema associati alle varie modalità dell’alert slider, modificare le gesture di sistema e la barra di navigazione o attivare dei gesti rapidi. Ad esempio potrete attivare gli screenshot con tre dita o andare ad associare l’apertura di un applicazione ad una lettera disegnata sul display. Tenendo premuto il tasto di accensione sarà poi possibile decidere se richiamare l’assistente vocale o aprire il classico menù di riavvio, nel quale potrete impostare anche le carte collegate al vostro account Google Pay. Con una doppia pressione sullo stesso tasto sarà possibile poi attivare la fotocamera o richiamare Alexa qualora sia il vostro assistente vocale domestico.

Spazio nascosto

Questa funzionalità in realtà era già presente sulla precedete versione della Oxygen e vi permette di creare un contenitore segreto per le nostre applicazioni. Per richiamarlo vi basterà fare uno swipe a due dita verso il bordo esterno dello smartphone, aggiungere quello che vi serve e impostare eventualmente anche una password per migliorare ulteriormente la privacy.

Display

I display di Oneplus hanno fatto passi da giganti in questi anni, uniformandosi e superando in alcuni casi anche la concorrenza. A questo proposito non si poteva evitare di fare un menù ad-hoc per il settaggio di parametri come temperatura colore, risoluzione e refresh rate. Con l’opzione “tonalità confortevole” potrete per adattare i colori del nostro schermo alla luminosità ambientale o su 8 Pro sarete in grado di sfruttare al massimo i 120Hz con “effetto di colore vivace pro” e “uniformità grafica dei movimenti”.

Chiaramente permangono le opzioni di comodità visiva, modalità lettura e chiaramente la bella modalità dark. Anche la barra di stato potrà essere “customizzata” a vostro piacimento, scegliendo quali icone visualizzare e attivando l’indicatore di carica della batteria e la velocità di connessione.

Per ovviare al problema del display verde che affliggeva alcuni dispositivi il produttore ha introdotto una piccolo rimedio, non particolarmente visibile quando ci si muove all’interno dei menù. Su Utilità -> Oneplus Laboratory troverete “Oscuramento DC” che modificando la potenza del circuito dello schermo dovrebbe risolvere il problema. Attenzione però che i colori di alcune schermate potrebbero presentare i colori falzati.

Avvio veloce

Sempre nascosto in Utilità è presente “avvio veloce”, questa divertente funzione vi permetterà di lanciare un’azione o un’applicazione in maniera rapida ancora prima di sbloccare il dispositivo. Impostando i collegamenti giusti potrete ad esempio aprire le note o più semplicemente lanciare la vostra applicazione preferita. Per attivare questo menù segreto dovrete tenere premuto il display per qualche secondo dopo aver usato l’impronta digitale.

Batteria

L’ultimo aspetto della OxygenOS 11 che andremo a trattare riguarda il menù batteria che vi permetterà di migliorare la vita della nostra batteria o salvarvi in situazioni d’impaccio. Mediante l’uso dell’opzione “ricarica ottimizzata” potrete permettere al dispositivo Oneplus di imparare le vostre abitudini e ricaricare massimo fino all’80%. Una volta capiti i vostri orari e le vostre routine la carica verrà terminata poco prima che suoni la sveglia.

Su OnePlus 8 Pro potrete poi attivare la modalità di ricarica inversa per caricare dispositivi dotati di ricarica wireless come: smartphone, smartwatch o cuffie Bluetooth. Qualora abbiate il caricabatterie wireless originale potrete poi impostare la modalità letto che andrà ad evitare che la ventola vi disturbi mentre dormite.

In conclusione

Per gli utenti Oneplus alcune funzioni potrebbero essere scontate, ma chi si avvicina oggi a questo brand potrebbe non conoscerle. Non c’è dubbio che OxygenOS 11 sia un passo in avanti netto in una direzione diversa da quella inizialmente intrapresa dal produttore nel lontano 2014. A noi la nuova interfaccia basata su Android 11 è piaciuta, è completa, fluida e ricca di funzionalità utili nell’utilizzo quotidiano.

L’aggiornamento è disponibile fin dal lancio su OnePlus 8T e tramite aggiornamento su OnePlus 8 e 8 Pro. Ci auguriamo che l’aggiornamento possa arrivare presto anche per le precedenti generazioni di smartphone Oneplus come 7T e 7T Pro.