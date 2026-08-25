La riforma del Codice della strada attualmente allo studio potrebbe introdurre una nuova sanzione riguardante gli smartphone: in futuro, utilizzarli potrebbe portare a una sanzione non solo alla guida, ma anche durante l’attraversamento della strada.

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Il nuovo Codice della strada vuole multe per i pedoni che attraversano usando lo smartphone

Il nuovo Codice della strada potrebbe introdurre una nuova sanzione pensata per la sicurezza. I pedoni che attraverseranno la strada usando lo smartphone potranno essere multati: se la novità sarà confermata, chi sarà sorpreso con gli occhi sul telefono potrebbe vedersi comminare una multa da 75 euro.

Il principio alla base di questa novità è quello di limitare le distrazioni anche per chi si sposta a piedi: guardare lo schermo dello smartphone mentre si attraversa può ridurre l’attenzione verso le auto, i ciclisti, le biciclette e gli altri veicoli in movimento, comportando rischi per sé e per gli altri. In base a quanto emerso, la sanzione dovrebbe essere applicata anche sulle strisce pedonali.

Lo smartphone potrà continuare a essere utilizzato in qualsiasi altra situazione, anche camminando sul marciapiede, purché non ci si trovi nella fase di attraversamento. Il divieto riguarda in generale “apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi“, ma è invece ammesso l’uso di cuffie, auricolari e vivavoce, a condizione che non compromettano la capacità di percepire ciò che avviene intorno. In sostanza, l’uso di questi ultimi è consentito solo se permette di mantenere comunque l’attenzione sulla strada.

Le norme sono attualmente provvisorie, ma prevedono ulteriori obblighi per i pedoni: in particolare, viene specificato che questi dovranno fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza, e che non potranno compiere movimenti repentini o imprevedibili (come cambi di traiettoria di marcia) fatte salve situazioni di necessità.

Resta naturalmente il divieto di utilizzo dello smartphone alla guida: nel dicembre 2024 sono entrate in vigore le sanzione più pesanti (tra multe a partire da 250 euro, decurtazione punti e mini-sospensione della patente), ma potranno essere ancora ritoccati gli importi e le casistiche. Le novità attualmente in fase di studio, comprese quelle per l’uso dello smartphone da parte dei pedoni, dovranno superare il consueto iter prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore: la fase di consultazione pubblica è aperta fino al 13 settembre 2026, quindi toccherà alla definizione della bozza entro il 14 ottobre e infine alla discussione e all’approvazione parlamentare.

Sareste d’accordo con l’introduzione di una multa per chi usa lo smartphone mentre attraversa la strada?