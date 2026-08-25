Con l’arrivo dei Pixel 11, My Pixel è stata aggiornata con un paio di novità che sono momentaneamente esclusive dei nuovi modelli. C’è però anche una novità un po’ fastidiosa che ha investito i possessori di Pixel delle precedenti generazioni.

L’app che fino ad agosto 2025 era chiamata Consigli per Pixel e che è poi stata rinnovata, anche in Italia (seppur qualche mese dopo), con una nuova interfaccia utente e un’esperienza totalmente rivista per offrire molte più informazioni, inclusa l’assistenza ai propri dispositivi Pixel e l’accesso diretto al Google Store, ha iniziato a mandare notifiche promozionali per pubblicizzare i nuovi Pixel 2026. Scopriamo come disattivarle.

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Sui Pixel arrivano i primi annunci pubblicitari

Uno degli aspetti da sempre più apprezzati dagli utenti Pixel è l’assenza di bloatware (il software di terze parti pre-installato sul dispositivo) e pubblicità sui dispositivi Made by Google ma, a quanto pare, Google potrebbe aver appena cambiato una di queste due abitudini.

Con l’avvento di Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, sembra che l’app My Pixel abbia iniziato ad inviare notifiche promozionali legate al Google Store ad alcuni utenti in possesso di un Pixel meno recente, presentando la gamma Pixel 11.

Noi non abbiamo ricevuto notifiche in tal senso (e abbiamo anche provato a “resettare” l’app sui Pixel più vecchi) ma in rete vi sono alcune segnalazioni, ad esempio quella proveniente dai colleghi di Android Authority che ha ricevuto la notifica su un Pixel appena reimpostato alle impostazioni di fabbrica.

La notifica è piuttosto semplice: come potrete notare dalla prima immagine della seguente galleria, viene presentata all’utente la serie Pixel 11; effettuando un tap sulla notifica, l’utente viene rimandato alla pagina “Store” dell’app.

Come disattivare questa tipologia di notifiche

Fortunatamente, e nell’ottica in cui questa pratica venga estesa anche all’Italia (gli screenshot condivisi poco sopra provengono dal Regno Unito), c’è la possibilità di disabilitare esclusivamente le notifiche promozionali provenienti dall’app My Pixel senza bisogno di disattivare tutte le notifiche.

Per sfruttare questa possibilità basta seguire il seguente procedimento:

Effettuare una pressione prolungata sull’icona dell’app My Pixel Selezionare “Informazioni app” Entrare nella sezione “Notifiche” Selezionare “Mostra le categorie inutilizzate” Selezionare “My Pixel” Disattivare la voce “Nuovi prodotti e offerte”

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Momentaneamente Google ha inviato notifiche (seppur non a tutti gli utenti) solo relativamente ai Pixel 11 ma, in futuro, queste notifiche promozionali potrebbero aumentare visto che sono in arrivo i Googlebook e che, nei prossimi mesi, arriveranno sicuramente nuovi dispositivi Fitbit e il Google Pixel 11a.

La speranza è che il colosso di Mountain View non si faccia prendere un po’ troppo la mano e inizi a introdurre annunci pubblicitari un po’ ovunque, ad esempio durante una conversazione con Gemini.

Come aggiornare l’app My Pixel sui dispositivi della gamma Pixel

L’app My Pixel può essere aggiornata tramite il Google Play Store: per verificare la presenza di un aggiornamento (e procedere con lo stesso), vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante ed eventualmente selezionare “Aggiorna”.