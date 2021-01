Alla fine anche gli utenti muniti OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro hanno finalmente la possibilità di provare in anteprima le tante novità di Android 11 tramite il programma Open Beta di OxygenOS. Infatti, in queste ore, l’azienda cinese ha finalmente reso disponibile la Open Beta 1 di OxygenOS con Android 11 per gli smartphone sopracitati.

Android 11 in Open Beta con OxygenOS

Sono davvero molte le novità presenti all’interno della Open Beta 1 di OxygenOS, come del resto lo sono anche i bug e le eventuali problematiche a cui andranno incontro gli utenti che decideranno di aiutare OnePlus in questa fase di test individuando e riportando all’azienda eventuali nuovi bug scoperti durante l’utilizzo quotidiano.

Ma ecco quali sono alcune delle più importanti novità della Open Beta 1 di OxygenOS:

Aggiornamento ad Android 11;

nuova UI e vaste ottimizzazioni su tanti aspetti del sistema operativo;

miglioramento dell’esperienza utente durante l’utilizzo di app di terze parti;

aggiornamento della UI dell’applicazione Fotocamera;

introduzione dei codec HEVC per ridurre la dimensione dei video in memoria senza sacrificarne la qualità;

introduzione del Quick Toggle per attivare rapidamente la modalità scura dalla tendina dei Quick Settings;

introduzione del widget per il meteo;

tanto altro.

Download e link OxygenOS Open Beta 1

Per installare la Open Beta 1 di OxygenOS basata su Android 11 è necessario scaricare le build all’interno della directory root e procedere poi alla installazione tramite l’apposita voce presente nel pannello degli aggiornamenti. Prima di farlo, però, vi consigliamo di effettuare un backup completo del contenuto del telefono in quanto l’installazione della beta comporterà il wipe di tutti i file salvati in esso.

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro