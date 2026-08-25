Sullo shop ufficiale di HONOR arriva una nuova promozione HONOR Week Sale, con sette giorni di vantaggi su smartphone e tablet della gamma: troviamo sconti, extra sconti, moltiplicatori dei punti utilizzabili e spedizione gratuita su tutti gli ordini fino al 31 agosto 2026. Scopriamo insieme le migliori opportunità da cogliere.

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Le migliori offerte della nuova HONOR Week (25-31 agosto 2026)

Sono tornate le offerte HONOR Week Sale, con sconti su diversi prodotti del brand, ai quali è possibile aggiungere ulteriori ribassi cumulabili, tra coupon e punti. A proposito di HONOR Points, fino alla fine del mese è attivo il Moltiplicatore Punti 5x con sconto del 10%. L’iniziativa HONOR vede Flash Sale a tempo limitato, ma anche le offerte Back to School, le offerte pacchetto HONOR CHOICE e i Prezzi Shock in Offerta Lampo, che riguardano prodotti in quantità limitate.

Procedendo con ordine, partiamo proprio dai Flash Sale, attivi fino alla mezzanotte tra il 30 e il 31 agosto. Tra le offerte più interessanti vi possiamo segnalare:

Le offerte Back to School facenti parte della HONOR Week aggiungono altri sconti, come ad esempio HONOR 600 Lite 8-256 GB a 379,90 euro invece di 429,90 (con coupon A600L50 e HONOR Watch X5i incluso), HONOR 600 Smart 5G 4-128 GB a 279,90 euro e HONOR X5c Plus 4-128 GB a 129,90 euro. Ci sono poi i Prezzi Shock in Offerta Lampo, che includono anche modelli con qualche annetto sulle spalle:

Chiudiamo con i pacchetti HONOR CHOICE, che permettono di acquistare prodotti della gamma CHOICE (anche in bundle) a cifre scontate. Troviamo ad esempio:

Per consultare tutte le iniziative attive sullo shop online con la HONOR Week potete seguire il link qui in basso. Avete già trovato qualcosa di vostro interesse?