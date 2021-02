Alcune specifiche dello smartphone Xiaomi Mi 11 Pro 5G sono appena emerse e suggeriscono quali sarebbero i vantaggi rispetto alla versione standard di questo top di gamma.

Queste informazioni trapelate provengono dal noto tipster Tech Agent, il quale sostiene che la versione Pro di Xiaomi Mi 11 5G presenterà un display QHD+ da 6,81 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ovvero lo stesso del fratello minore lanciato di recente.

Anche Xiaomi Mi 11 Pro 5G adotterà RAM LPDDR5 e memoria flash UFS 3.1 per lo storage, tuttavia la fonte non ha menzionato i quantitativi.

Xiaomi Mi 11 Pro 5G offrirà una batteria maggiore e ricarica più rapida

Come previsto Mi 11 Pro 5G sarà basato sul SoC Snapdragon 888, mentre la batteria sarebbe da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 120 W e ricarica wireless da 67 W.

Altri dettagli includono altoparlanti Harman Kardon, Bluetooth 5.2 come la versione standard e una fotocamera principale da 50 MP (GN2), insieme a un sensore da 48 MP ultra-wide e a un sensore periscopio da 48 MP che abiliterà lo zoom 120x sul dispositivo.

Secondo queste informazioni la differenza principale tra Xiaomi Mi 11 5G e Mi 11 Pro 5G sembra riguardare principalmente la batteria e la fotocamera, mentre il resto delle specifiche sarà probabilmente molto simile, come per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 11 5G è stato lanciato in Cina alla fine del 2020 e verrà lanciato in Europa l’8 febbraio con prezzi che potrebbero essere notevolmente superiori.

Xiaomi Mi 11 Pro 5G potrebbe essere lanciato in contemporanea, ma Xiaomi non ha ancora rilasciato nessun teaser per questa variante che potrebbe arrivare anche entro un mese o due.

