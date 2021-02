Lo scorso 28 dicembre Xiaomi ha lanciato il suo ultimo flagship rivelando quale sarebbe stato il suo prezzo in Cina. A pochi giorni dal lancio globale un leak rivela il prezzo di Xiaomi Mi 11 5G in Europa che non corrisponde affatto con quello riservato al paese nativo.

I prezzi di Xiaomi Mi 11 5G potrebbero essere molto più alti in Europa

Secondo l’indiscrezione, il prezzo di Xiaomi Mi 11 5G partirebbe da 799 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre il modello con 256 GB di spazio di archiviazione costerebbe 899 euro.

Se questi prezzi si riveleranno essere quelli ufficiali per l’Europa, sono notevolmente più alti rispetto alle varianti cinesi che partono da 3.999 yuan, ossia circa 516 euro, inoltre la variante di fascia alta viene fornita con 12 GB di RAM in Cina.

Ovviamente è assolutamente possibile che queste informazioni trapelate non siano corrette, anche per il fatto che la fonte di questa indiscrezione corrisponde a un nome nuovo nel panorama dei leaker.

Per scoprire la verità non ci resta che aspettare l’evento di lancio di Xiaomi Mi 11 5G programmato per l’8 febbraio, probabilmente insieme ad altri prodotti Xiaomi.

