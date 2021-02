I quattro aggiornamenti software per smartphone Android di oggi, 3 febbraio 2021, arrivano tutti dalla Cina, ma sono molto diversi tra loro: quello per la coppia Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro è il major update ad Android 11 ed è stabile (più o meno), mentre quello per OnePlus 8/8 Pro è in versione Open Beta 6.

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro: le novità dell’aggiornamento

Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, pur essendo smartphone molto validi e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, hanno avuto meno visibilità di quella che avrebbero meritato e anche il trattamento che la casa cinese ha finora riservato loro lato aggiornamenti è stato alquanto discutibile.

Arrivati sul mercato a settembre 2020 con la MIUI 12 ancora basata su Android 10, in questo momento Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro stanno finalmente iniziando a ricevere Android 11. La build in questione, che per la precisione viene contrassegnata come “stable beta”, è quella destinata ai modelli indiani, come si evince dal numero di build V12.1.1.0.RJDINXM, e contiene anche le patch di sicurezza di gennaio 2021.

La buona notizia è che questa versione della ROM, non essendo riservata al mercato cinese, non è sprovvista dei servizi di Google. La cattiva è che non si tratta ancora della MIUI 12.5 (eccone la nostra prova in anteprima).

OnePlus 8/8 Pro: le novità dell’aggiornamento

Con OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, ci spostiamo come detto nel ramo beta, più precisamente si tratta della build Open Beta 6 della OxygenOS.

L’aggiornamento è da soli 185 MB e, oltre ad una lunga lista di fix e ottimizzazioni, contiene le patch di sicurezza di gennaio 2021, così come la “Dock“, una dashboard in stile Benessere Digitale, che viene aggiunta alla OnePlus Shelf. Ecco il changelog completo dell’aggiornamento:

System Optimized the UI display of the status bar Optimized the stability of frame rate and improved the experience when playing games Optimized the interface of the Community homepage and make notifications more eye-catching Fixed the crash issue where the drop-down menu of Browser Updated Android Security Patch to 2021.01

Shelf Newly added Dock, a dashboard that displays various information, including daily steps, screen usage time, etc. Optimized weather animation effects to improve fluency

Weather Optimized animations for sunny and cloudy days for a clearer dynamic display

Gaming Space Fixed the issue where notifications could not be turned off in the game in some cases

Gallery Optimized the layout of the cloud service interface in the Gallery for a better operation experience

Bluetooth Improved the transmission rate of Bluetooth when connecting watches



Come aggiornare Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro, OnePlus 8/8 Pro

L’aggiornamento per Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro è attualmente in roll out per i modelli indiani e a breve dovrebbe approdare anche su quelli global. La ROM, flashabile tramite TWRP, è disponibile al link sottostante:

Download Android 11 with MIUI 12 for the Mi 10T series (codename: apollo) — V12.1.1.0.RJDINXM

L’aggiornamento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro arriverà tramite OTA sui device già in beta, in alternativa ecco i link utili per entrambi i modelli.

OnePlus 8 – Open Beta 6

Global:

OnePlus 8 Pro – Open Beta 6

Global:

