In attesa che arrivi la MIUI 13, la major release a cui Xiaomi sta lavorando ormai da diverso tempo, il team di sviluppo sta procedendo ai test della versione 12.5. Dopo aver aperto le porte al beta testing per i soli utenti residenti in Cina, in queste ore il colosso cinese si rivolge agli utenti global intenzionati a provare le novità della MIUI 12.5 anzitempo, in forma di beta.

Xiaomi è alla ricerca di tester della MIUI

Il programma annunciato da Xiaomi prende il nome di Global Stable ROM, ma ovviamente il suo obbiettivo non è quello di essere disponibile indistintamente a tutti, ma solo ad un ristretto numero di utenti disposti ad aiutare il team di sviluppo in questo compito.

Gli utenti muniti degli smartphone supportati – la lista completa è disponibile al capitolo sottostante -, possono fare richiesta di partecipare al programma di beta testing entro e non oltre il 1° marzo 2021. La compagnia sottolinea di compilare il form con grande attenzione, soprattutto le sezioni in cui si richiede di inserire il codice IMEI e le informazioni del proprio Mi Account, oltre che accedere al gruppo Telegram per essere tempestivamente informati su eventuali novità.