Vodafone Special 100 Digital Edition cambia target: ecco chi può attivarla

Il mese di febbraio 2021 di Vodafone si apre con poche novità e diverse conferme nel listino delle offerte di rete mobile: da una parte è stata modificata la lista degli operatori di provenienza per l’operator attack Vodafone Special 100 Digital Edition; dall’altra varie offerte rimarranno disponibili fino a nuovo avviso.

Vodafone Special 100 Digital Edition cambia target

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition è una presenza fissa nel listino dell’operatore rosso da diverso tempo e anche a febbraio rimane attivabile presso i punti vendita fisici aderenti.

Proposta sia come winback che come operator attack, in questa seconda versione accoglie qualche cambiamento per quanto riguarda gli operatori di provenienza.

Fino a ieri l’offerta risultava disponibile all’attivazione per i clienti che effettuassero la portabilità da Iliad, Fastweb e altri MVNO, incluso ho. Mobile (ma non Kena Mobile, LycaMobile, CoopVoce e Tiscali).

Dal 1 febbraio 2021, invece, Vodafone Special 100 Digital Edition non è più attivabile dai clienti ho. Mobile, mentre diventa disponibile per quelli Tiscali Mobile e CoopVoce. Iliad, Fastweb e gli altri MVNO rimangono saldamente al proprio posto.

L’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM).

Come per tutte le offerte Digital Edition di Vodafone, sono inclusi nel prezzo i cosiddetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone.

In aggiunta a tutto ciò, i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno sono inclusi nel costo mensile dell’offerta.

Vodafone Special 100 Digital Edition è attivabile anche online sul sito dell’operatore a questo link.

Altre offerte ancora disponibili

Al netto di questo piccolo cambiamento, il mese di febbraio di Vodafone inizia all’insegna delle conferme. Ecco le altre offerte operator attack che rimarranno attivabili fino a nuova comunicazione presso i rivenditori aderenti:

Vodafone Special Unlimited – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,90 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. È attivabile soltanto dai clienti provenienti da Kena Mobile, BT Enia Mobile, Bladna Mobile e Lycamobile.

di traffico dati 4G al costo di al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. È attivabile soltanto dai clienti provenienti da Kena Mobile, BT Enia Mobile, Bladna Mobile e Lycamobile. Vodafone Special Unlimited Edition – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è pari a 3 euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Tiscali.

– Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G al prezzo di su credito residuo. Il costo di attivazione è pari a 3 euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Tiscali. Vodafone Special Unlimited Limited Edition – Costa 6,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50GB di traffico dati fino in 4G. Prevede un costo di attivazione di 3,01 euro ed è disponibile per i nuovi clienti provenienti da CoopVoce (ESP e Full MVNO), Tiscali e gli Operatori Virtuali sotto l’aggregatore Plintron (come ad esempio Rabona Mobile).

– Costa al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati fino in 4G. Prevede un costo di attivazione di 3,01 euro ed è disponibile per i nuovi clienti provenienti da CoopVoce (ESP e Full MVNO), Tiscali e gli Operatori Virtuali sotto l’aggregatore Plintron (come ad esempio Rabona Mobile). Vodafone Special Minuti 10 Giga – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico dati 4G al costo di 15 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 5 euro e l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedano l’attivazione di un nuovo numero. In alternativa, a questi ultimi potrebbe essere proposta la nuova Vodafone Easy a 14,99 euro al mese.

Per tutte le offerte elencate, al netto dei costi di attivazione eventuali, va tenuto in conto il costo di 10 euro la nuova SIM Vodafone con 5 euro di credito incluso.