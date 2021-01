A seguito del rilascio della versione 88 di Chrome, Google ha appena promosso la versione 89 del browser nel canale beta, inoltre sta testando la possibilità di condividere brevi loop per evidenziare facilmente i momenti clou nei video di YouTube.

Chrome 89 è ora disponibile nel canale beta

La versione beta 89 di Google Chrome aggiunge alcune nuove funzionalità apprezzabili a lungo termine grazie a due nuove API.

L’API Web NFC consente alle app Web di leggere e scrivere su tag NFC, riducendo ulteriormente il divario tra app native e siti Web, mentre l’API WebHID dovrebbe migliorare il supporto dei controller di gioco meno recenti per i servizi come Google Stadia.

Chrome sta anche ricevendo il supporto WebShare su alcuni sistemi operativi desktop, un’API Web Serial, il supporto per la decodifica di immagini AVIF nativa, nuove funzionalità API Web Authentication e molto altro ancora.

Secondo la pianificazione di Google, Chrome 89 beta dovrebbe raggiungere la stabilità tra circa un mese. Al momento è possibile installarlo tramite il Play Store attraverso il badge che trovate a seguire, oppure scaricando il relativo APK qui.

YouTube testa la condivisione di brevi video loop

Dopo le pagine hashtag, l’ultimo esperimento attualmente in cantiere per YouTube riguarda la possibilità di condividere brevi clip in loop estratti da video più lunghi come modo per evidenziare facilmente i momenti salienti nei contenuti di lunga durata, in particolare quando si tratta di live streaming.

Un nuovo pulsante “clip” apparirà nella barra appena sotto il video e permetterà di ritagliare un loop da 5 a 60 secondi che verrà aperto nell’app YouTube o sul sito Web di YouTube quando condiviso. Gli spettatori potranno iniziare subito a guardare il video completo e anche condividere a loro volta il loop.

Il test è attualmente limitato ai contenuti di una piccola selezione di creator sia su Android che su desktop, tuttavia è possibile vedere la nuova opzione in azione nel video che trovate in fondo all’articolo.

La feature è da tempo richiesta dai creator, tuttavia Google dovrà anche considerare la monetizzazione, poiché molti più contenuti potrebbero non essere visualizzati per intero.