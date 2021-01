Il team di YouTube sta lavorando da tempo a una nuova funzionalità che consente agli utenti di scoprire contenuti di interesse utilizzando gli hashtag. In quest’ottica la piattaforma di Google ha appena lanciato le sue nuove pagine di destinazione hashtag per tutti gli utenti.

Da ora in poi cliccando o toccando un hashtag su YouTube gli utenti verranno indirizzati a una pagina di destinazione dedicata che contiene solo video che utilizzano quell’hashtag.

YouTube rilascia le pagine hashtag per tutti

YouTube sostiene che questa pagina è ordinata in modo da mantenere i video più rilevanti in alto, tuttavia l’algoritmo di ranking sembra ancora da perfezionare, in quanto attualmente genera uno strano mix di video più recenti e meno recenti e sembra essere fortemente dominato dai contenuti dei creatori indiani in varie categorie principali.

Il risultato non è paragonabile a una ricerca di hashtag su un social network come Facebook o Twitter, dove i contenuti più recenti vengono proposti con il massimo della rilevanza, pertanto potrebbe risultare difficile utilizzare queste pagine di destinazione hashtag per la scoperta di nuovi contenuti da guardare, ma potrebbe comunque aiutare i creatori che cercano di sfruttare meglio questo strumento in modo mirato.

Ad esempio, un hashtag di nicchia come #interiordesignlivingroom potrebbe produrre meno risultati, ma relativi a contenuti maggiormente pertinenti rispetto un hashtag come #interiordesign.

Le pagine di destinazione hashtag sono accessibili per tutti gli utenti YouTube cliccando sugli stessi, tuttavia è anche possibile utilizzare il formato URL youtube.com/hashtag/[parola chiave]. (Es. Youtube.com/hashtag/gatti).

