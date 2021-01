C’è tanto di nuovo su Samsung Galaxy S21, non solo dal punto di vista del design e delle qualità fotografiche. In queste ore scopriamo che il colosso sudcoreano ha inserito un inedito pannello che, se attivato, permette agli utenti di utilizzare particolari effetti durante le videochiamate.

Effetti video a portata di tap

Una volta attivato tramite il percorso Impostazioni > Funzioni avanzate > Effetti video chiamate, il pannello diventa automaticamente visibile all’interno di alcune applicazioni di videochiamate come Google Duo, Zoom, Microsoft Teams e Cisco Webex. Com’è possibile notare dall’immagine sottostante e dal video, gli utenti possono scegliere se sfocare lo sfondo, cambiare il colore oppure aggiungere un’immagine personalizzata.

Gestione dei dispositivi smart come su Pixel

Le novità di Samsung, lato software, non finiscono qui. I colleghi di 9to5google hanno scoperto che la gestione dei dispositivi per la smart home di Android 11 è stata in parte abbracciata anche dalla compagnia sudcoreana. Se possedete un device Google, OnePlus, OPPO, eccetera, aggiornati ad Android 11, avrete sicuramente notato che una pressione prolungata del tasto di accensione apre un nuovo pannello in cui, tra le altre cose, è possibile gestire i dispositivi per la smart home.

Contrariamente a quanto era visibile nelle prime beta di Android 11 sui dispositivi Samsung in cui questa funzione era stata messa da parte, si è scoperto che il pannello di gestione è stato integrato – Google non obbliga gli OEM ad utilizzarlo – ma annidato in un altro pannello. Infatti, invece di essere attivato tramite una pressione prolungata del tasto di accensione, il pannello è disponibile tramite il tasto “Dispositivi” che appare nel menu a tendina delle notifiche o dei Quick Toggle.

Com’è possibile notare dalla GIF soprastante la pressione del tasto porta alla schermata di gestione dei dispositivi con Samsung SmartThings, ma tramite il piccolo menu a tendina è possibile scegliere Google Home. L’unico limite a questa funzione è il supporto legato ai soli smartphone aggiornati alla One UI 3.1, ovvero la famiglia Samsung Galaxy S21 e i tablet Samsung Galaxy Tab S7.



