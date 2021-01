Ormai da alcuni anni Android include una comoda feature che consente agli utenti di installare gli aggiornamenti di sistema in background mentre si continua ad usare normalmente lo smartphone, richiedendo poi un riavvio per applicare le modifiche ma fino a questo momento Samsung ha deciso di non supportare tale funzionalità e pare che la situazione non sia destinata a cambiare con la serie Samsung Galaxy S21.

La feature “Seamless Update” sfrutta le partizioni A/B per installare un aggiornamento in background mentre si continua ad utilizzare normalmente il device e tra i vantaggi di questo sistema vi sono un minor rischio di dati corrotti durante un update e il non dover avere il telefono inutilizzabile per almeno 10 minuti (o, comunque, il tempo necessario per l’aggiornamento).

Si riteneva che Google con Android 11 avrebbe preteso dai vari produttori di smartphone il supporto a tale feature ma, a quanto pare, il colosso di Mountain View ha deciso per il momento di soprassedere.

Samsung Galaxy S21 non supporta Seamless Update

E ciò significa che chi acquisterà Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra non potrà contare su questa feature particolarmente apprezzata da chi ha già avuto modo di provarla.

Una conferma arriva da Max Weinbach, il quale analizzando i nuovi smartphone top di gamma del produttore coreano ha scoperto che non supportano questa funzionalità, arrivando pertanto alla conclusione che non si tratta di un requisito richiesto da Google per il lancio di un device con Android 11 pre-installato.

Resta da capire quale sia la motivazione per cui il team di Samsung abbia deciso di non supportare la feature “Seamless Update” anche se la risposta probabile è che il produttore desidera risparmiare lo spazio di memoria che tale sistema “sacrifica” (ossia circa 3 GB), soprattutto ora che i suoi nuovi smartphone non possono contare sullo slot MicroSD.

