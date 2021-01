I dispositivi OnePlus non hanno mai avuto una corretta implementazione della funzionalità Always-on Display fino al rilascio di OxygenOS 11, ma secondo il log delle modifiche della settimana scorsa questa feature è ancora in fase di test interni e verrà rilasciata in un successivo aggiornamento Open Beta per OnePlus 7/7 Pro e OnePlus 7T/7T Pro.

La comunità XDA è tornata ancora una volta in soccorso dei possessori di questi dispositivi che eseguono Android 11 sfruttando il codice per la modalità AOD presente nel firmware beta iniziale.

Lo sviluppatore riconosciuto XDA Quinny899 ha scoperto che per abilitare l’AOD è sufficiente eseguire il seguente comando in una shell di root per forzare il framework “OPFeatures” di OxygenOS.

setprop sys.aod.debug_support_always_on 1

Dopo aver eseguito il comando e quindi ricaricato l’interfaccia utente del sistema (utilizzando pkill systemui ), l’opzione per abilitare l’AOD apparirà in Impostazioni> Display> Ambient Display> Always on ambient display.

Bisogna considerare che il suddetto processo per attivare l’AOD non sopravvive a un riavvio, tuttavia il membro XDA ha rilasciato uno script pronto per l’uso che è possibile far eseguire all’avvio del dispositivo.

A seguire trovate il relativo tutorial da seguire dopo aver effettuato il root del dispositivo OnePlus 7/7T con OxygenOS 11 Open Beta utilizzando Magisk.

Scaricare l’allegato dal primo post di questo thread tenendo presente che sebbene l’allegato sia un file ZIP, non è né un modulo Magisk, né un file ZIP ripristinabile. Estrarre il contenuto del file ZIP per ottenere lo script denominato aodenable . sh Utilizzando un file manager di root adatto, copiare lo script in /data/ adb / service . d Impostare i suoi permessi su rwxr - xr - x (chmod 755) Riavviare il device

In alternativa, il membro senior di XDA DanGLES3 ha messo a punto un pratico modulo Magisk che fa la stessa cosa sopra menzionata. Per ulteriori dettagli, potete dare un’occhiata al relativo thread.