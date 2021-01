Mentre la maggior parte dei produttori ha iniziato da tempo il roll out di Android 11 per i propri smartphone, ce ne sono alcuni ancora in alto mare, come ad esempio Realme. In realtà il brand cinese ha già avviato il rilascio della più recente versione del robottino verde per i modelli commercializzati in alcuni mercati, tra cui l’India, ma le versioni internazionali sono state colpevolmente lasciate indietro.

In un recente post su Facebook Realme ha celebrato i successi dello scorso 2020 ma tra i tanti commenti quello che ci interessa è relativo alla domanda che tutti i possessori di smartphone Realme si stanno ponendo; “Quando arriverà Android 11 in Italia”?

La risposta è arrivata ufficialmente dall’account Facebook di Realme e le notizie non sono certo buone. Sarà infatti necessario attendere fino al mese di maggio per vedere Android 11 sugli smartphone del brand, quindi ancora 3-4 mesi.

Il nostro lettore Pasquale ha voluto vederci chiaro, contattando direttamente il brand cinese, il quale ha confermato la correttezza della segnalazione. Realme X50 Pro, che a quanto pare sarà tra i primi a ricevere Realme UI 2.0 con Android 11, sarà aggiornato a partire dal mese di maggio.

Questo significa, con ogni probabilità, che per alcuni modelli sarà necessario attendere qualche altra settimana, avvicinandosi a quella che potrebbe essere la data di rilascio di Android 12. È davvero frustrante per i possessori degli smartphone Realme, in particolare di quelli che hanno comprato i flagship pensando di ricevere un trattamento migliore, sapere che l’attesa per Android 11 è ancora molto lunga.

Ringraziamo Pasquale Nisi per la segnalazione