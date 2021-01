Xiaomi starebbe per lanciare una versione rinnovata della tanto acclamata serie Mi 10, attuale top di gamma del brand orientale. Un leak ha reso noto che l’azienda cinese avrebbe intenzione di installare in questa nuova serie il SoC Snapdragon 870, recentemente presentato da Qualcomm in occasione .

Un leak mostra gli Xiaomi Mi 10 con a bordo i nuovi Snapdragon 870.

Equipaggiato da Kyro 585 che offre una velocità di clock fino a 3.2 GHz, lo Snapdragon 870 è il più prestante tra la serie di SoC basati sull’architettura A77 con processo produttivo a 7nm. Ricordiamo la rimanente composizione del processore, tra cui, oltre ai ben otto core Cortex-A77 capace di spingersi fino a 3.2 GHz in condizioni di pieno carico, troviamo anche ulteriori tre core sempre Cortex-A77 a 2.4 GHz e altri quattro core Cortex-A55 a 1.8 GHz utilizzati invece per i task più leggeri e quotidiani.

Sono tanti altri i dispositivi che potrebbero equipaggiare questo chipset, tra cui il nuovo Redmi K40 ma anche OPPO, OnePlus ed altre aziende si sono mostrate particolarmente interessate al neoarrivato in casa Qualcomm.

Nel frattempo, Motorola ha già annunciato ufficialmente il lancio del suo nuovo modello Edge S con a bordo lo Snapdragon 870, di cui abbiamo parlato pochi giorni fa.

Sfortunatamente, sebbene la fonte del leak sia generalmente molto affidabile, Xiaomi non ha rilasciato alcun comunicato in merito, pertanto la possibilità che questo modello venga effettivamente lanciato resta un’ipotesi valida ma che, per svariate ragioni, potrebbe comunque cambiare nel tempo. L’azienda sta però lavorando parallelamente alla serie Mi 11, che dovrebbe portare con sé il top di gamma della Qualcom, vale a dire lo Snapdragon 888 anche se, a quanto pare, il nuovo modello potrebbe non avere un’autonomia particolarmente elevata. Vi terremo aggiornati a riguardo, nell’attesa di conferme ufficiali da parte del brand cinese.

Leggi anche: Recensione Xiaomi Mi 10 Pro