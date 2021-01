La macchina dei leak non si ferma mai, ed in questo articolo abbiamo modo di mostrarvi le ultime novità per quanto riguarda alcuni device molto attesi di Motorola, Samsung e Realme.

Motorola Edge S si mostra in foto dal vivo

Motorola Edge S è il tanto atteso device di fascia alta della casa alata che dovrebbe essere presentato il giorno 26 gennaio, e oggi possiamo scoprire qualche info in più sul terminale Android grazie ad una nuova serie di leak. Com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, Motorola Edge S viene ripreso in quelle che dovrebbero essere foto dal vivo autentiche e il design del terminale ruoterebbe attorno ad un pannello con doppia fotocamera punch hole e modulo fotografico principale con quattro sensori.

Inoltre, il presunto benchmark dello smartphone su AnTuTu svela la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 870 presentato qualche giorno fa, ed un punteggio complessivo pari a 679,860 punti. Si tratta di un risultato decisamente interessante per il SoC etichettato da molti come uno speed bump del Qualcomm Snapdragon 865+, a maggior ragione se prendiamo in considerazione che molto probabilmente il benchmark fa riferimento ad un device non ancora completamente ottimizzato.

Samsung Galaxy Tab A svelato da render CAD

Samsung Galaxy S21 è ovviamente la famiglia di prodotti Samsung più chiacchierata del momento – a proposito, avete letto la nostra recensione? -, ma in queste ore i piani futuri della compagnia sono stati in parte svelati grazie ad un importante leak circa Samsung Galaxy Tab A 2021. Il tablet è stato infatti svelato in quasi tutte le sue caratteristiche grazie ad alcuni render CAD che, fra le altre cose, ci danno modo di immaginare il design definitivo del tablet una volta pronto per il mercato.

Le dimensioni di Samsung Galaxy Tab A 2021 dovrebbero essere pari a 201,9 x 125,2 x 7 mm, con una scocca piuttosto ergonomica, angoli tondeggianti, cornici piuttosto ottimizzate e una sola fotocamera posteriore. I render CAD mostrano i tasti di accensione e bilanciamento del volume sul lato destro, mentre il lato opposto sembrerebbe essere completamente privo di qualsivoglia tasto fisico.

In cima, leggermente fuori asse rispetto al sensore selfie, è ben riconoscibile il foro per il jack audio da 3,5 mm, mentre sul fondo dovrebbero essere montati gli speaker audio e la porta di ricarica USB Type-C.

Tutti i dettagli su Realme Watch 2

Realme Watch 2 è ormai ad un passo dalla presentazione ufficiale, ed in queste ore un leak proveniente dai documenti dell’ente FCC ci offre la possibilità di scoprire il suo design e le caratteristiche principali. Innanzitutto sembra abbastanza chiaro che Realme Watch 2 (codice prodotto RMW2008) non sia poi così differente dal modello precedente, anzi: la compagnia cinese, infatti, avrebbe deciso ancora una volta di puntare su un quadrante quadrato con tasto fisico laterale.

I documenti leakati svelano inoltre alcune sezioni della UI del modello e le specifiche tecniche. Il wearable dovrebbe avere dimensioni pari a 257.6 x 35.7 x 12.2 mm, un pannello TFT a colori da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel, certificazione IP68, una batteria da 305 mAh e modulo Bluetooth 5.0 LE.

Realme Watch 2 è inoltre atteso con il supporto al tracking costante del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue (SpO2) ed il supporto a molteplici modalità di allenamento.

