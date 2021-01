Alla fine dello scorso anno il lancio di Xiaomi Mi 11 ha stuzzicato non poco la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, in quanto si tratta del primo smartphone ad arrivare con a bordo il nuovo processore top di gamma di Qualcomm: stiamo ovviamente parlando di Qualcomm Snapdragon 888.

In attesa del lancio della versione internazionale dello smartphone (che, al momento, è disponibile soltanto in Cina), in molti si chiedono come se la stia cavando e, stando a quanto emerge dai primi test, qualche dubbio sembra rimanere.

Xiaomi Mi 11 e una batteria che non convince del tutto

In particolare, Xiaomi Mi 11 pare abbia qualche piccolo problema per quanto riguarda l’autonomia e la capacità di gestire le risorse, tanto che in alcuni casi lo smartphone arriva a raggiungere temperature così elevate da dover emettere un avviso di surriscaldamento.

TechNick su YouTube ha condotto qualche test su Xiaomi Mi 11, mettendolo a confronto con altri smartphone di punta e ha scoperto che dal punto di vista dell’autonomia, nonostante la batteria da 4.600 mAh, il processore di ultima generazione ed il nuovo display, lo smartphone non è in grado di garantire risultati degni di nota, facendo peggio di iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e persino Xiaomi Mi 10 Ultra:

In un altro test, con lo schermo impostato con refresh rate a 60 Hz, il nuovo smartphone di Xiaomi si colloca addirittura al quindicesimo posto, garantendo poco più della metà di autonomia del primo della classifica, ossia ASUS ROG Phone 3:

Resta da capire se le prestazioni non particolarmente positive di Xiaomi Mi 11 per quanto riguardano l’autonomia dipendano dal nuovo processore di Qualcomm (che, surriscaldandosi, potrebbe causare un peggioramento della batteria) o da altre componenti del device ma la speranza è che il produttore cinese riesca a risolvere con appositi aggiornamenti software, cosa indubbiamente possibile.

Ecco un paio di video test di autonomia comparativi:

Il colosso cinese riuscirà a risolvere il problema prima del lancio della versione internazionale di Xiaomi Mi 11?