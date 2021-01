Non è più un segreto ormai che nei piano strategici di Huawei il core dell’esperienza utente su mobile (e non solo) passa da HarmonyOS, il sistema operativo proprietario che nel corso di quest’anno dovrebbe essere il cuore nevralgico di svariati milioni di dispositivi. Le ultime informazioni danno la compagnia profondamente impegnata a smussare gli ultimi problemi dell’OS per iniziare il rilascio massiccio dell’OS sul mercato – HarmonyOS 2.0 è già disponibile in beta per Huawei P40 e Mate 30 -, e gli ultimi rumor sottolineano inoltre che Huawei P50 potrebbe arrivare in dual boot con HarmonyOS e Android.

Addio Android…benvenuto HarmonyOS

In un contesto di parti in movimento e programmi di aggiornamento, in queste ore alcuni utenti cinesi muniti di Huawei P30 stanno avendo la possibilità di effettuare lo switch da Android a HarmonyOS installando la build 2.0.0.33 da ben 4.03 GB. Gli utenti che sceglieranno di installare la build diranno addio alla EMUI e abbracceranno invece le novità a cui il colosso cinese sta ormai lavorando da diversi anni, di fatto limando ancor di più la dipendenza degli smartphone dai servizi di Google (GMS).

È chiaro che la possibilità di effettuare il passaggio è attualmente indirizzata ad un numero decisamente ristretto di utenti, e potenzialmente passeranno dei mesi prima che l’azienda sarà effettivamente pronta ad avviare una campagna di switch di grandi proporzioni, nonostante questo, però, si tratta di un altro tassello che porta Huawei sempre più lontana dal suo legame con Android come l’abbiamo inteso fino ad oggi.