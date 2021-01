Qualche ora fa vi abbiamo parlato dell’alta probabilità che Huawei P50 possa arrivare sul mercato globale con Android e HarmonyOS, possibilmente in dual boot, con HarmonyOS invece offerto come sistema operativo di default per la serie Huawei P50 commercializzata in Cina.

Hardware al top con doppio sistema operativo

A seguire, ulteriori rumor ci permettono adesso di scoprire quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di Huawei P50 Pro. Dalle informazioni pubblicate su Twitter scopriamo che lo smartphone sopracitato potrebbe arrivare con queste specifiche:

display AMOLED da 6.6 pollici;

fotocamera punch hole centrale;

processore Kirin 9000E;

8 GB di RAM;

128/256 GB di storage;

fotocamera posteriore con cinque sensori;

Android e HarmonyOS.

Il rumor in questione non fornisce molte informazioni come ad esempio la risoluzione delle possibili cinque fotocamere posteriori, le specifiche relative al pannello (risoluzione, refresh, eccetera), la batteria e tanto altro.

Alcune persone informate indicano inoltre che mancano ancora diversi mesi al lancio della serie Huawei P50, pertanto è molto probabile che nel corso delle prossime settimane scopriremo ulteriori informazioni sui modelli di fascia alta in sviluppo.

Nonostante il futuro di Huawei si fa sempre più nero (in termini di vendite) per via degli effetti del ban USA che hanno portato anche alla vendita di HONOR, il mercato mobile rappresenta ancora un segmento importante per la compagnia, soprattutto considerando l’ambizioso progetto di integrazione dei device con l’ecosistema basato su HarmonyOS.