OnePlus continua a spingere sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda il programma di beta testing di Android 11, ed in queste ore ha iniziato ad avviare il rollout dell’aggiornamento di HydrogenOS 11 beta per gli smartphone OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro

HydrogenOS 11 in beta su OnePlus 7/7 Pro

HydrogenOS, lo ricorderete certamente, è molto simile a OxygenOS ed è espressamente indicato per il mercato cinese. La differenza sostanziale fra i due rami software è che HydrogenOS è priva delle applicazioni Google, mentre quella disponibile sul mercato internazionale (compreso il nostro Paese), dispone correttamente dei servizi Google (GMS) e della app proprietarie del colosso statunitense.

Come abbiamo sottolineato in questa news, attualmente il team di sviluppo di OnePlus spera di iniziare a rilasciare la Open Beta di OxygenOS 11 in queste settimane con un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia prestabilita per colpa di problemi di de-crittografia venuti a galla durante il porting di Android 11.

L’arrivo della beta di HydrogenOS 11 per gli ex top di gamma dovrebbe inaugurare così la partenza del programma di testing ed eventualmente facilitare l’arrivo della build anche per i dispositivi internazionali e quindi anche italiani.

Al momento non conosciamo il dettaglio del changelog dell’aggiornamento attualmente in propagazione in Cina, ma ci aspettiamo di saperne di più non appena arriverà qui da noi.