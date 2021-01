OnePlus ha la fama di essere uno dei produttori più veloci a rilasciare l’aggiornamento all’ultima versione disponibile del sistema operativo mobile di Google per i propri smartphone ma con Android 11 sta perdendo più tempo del previsto ed altre aziende della concorrenza, come ad esempio Samsung, stanno facendo meglio.

Al momento Android 11 è arrivato soltanto su OnePlus 8 e OnePlus 8T ma nelle scorse ore il team del produttore cinese ha annunciato sul forum ufficiale che presto tanti altri utenti potranno “assaggiare” la nuova versione del sistema operativo mobile di Google.

OxygenOS 11 con Android 11 in arrivo sulle serie OnePlus 7, 7T e Nord

La prossima settimana OnePlus Nord riceverà la sua prima build Open Beta di OxygenOS 11, ossia la versione dell’interfaccia personalizzata del produttore cinese basata su Android 11 mentre per il rilascio della versione stabile sarà necessario attendere i feedback degli utenti, così da poter ottimizzare l’upgrade e risolvere gli eventuali bug rilevanti che dovessero essere riscontrati.

Per quanto riguarda le serie OnePlus 7 e OnePlus 7T, il team del produttore spera di poter rilasciare la prima Open Beta di OxygenOS 11 poco dopo, spiegando che il ritardo è legato ad alcuni problemi di decrittografia riscontrati durante il porting di Android 11 e per la risoluzione dei quali sta collaborando con Qualcomm (al momento è in corso un test chiuso di una build).

Il team del produttore cinese non si scorda degli altri device che attendono ancora l’update, come OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus Nord 10 5G e OnePlus Nord 100, per i quali i lavori sono ancora in corso: per scoprire quando OxygenOS 11 sarà disponibile per tali device, pertanto, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti dal team di sviluppatori (probabilmente la nuova versione software arriverà a cavallo tra il primo e il secondo trimestre del 2021).

Niente da fare, infine, per OnePlus 5 e 5T, device per i quali non è previsto il rilascio di Android 11.

