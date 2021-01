Xiaomi annuncia l’arrivo in Cina della prima open beta della MIUI 12.5, la nuova interfaccia destinata agli smartphone Android del marchio presentata gli ultimi giorni del 2020. Il produttore ha rilasciato una lista ufficiale che parla di supporto per 28 modelli (per ora), che comprende non solo top di gamma, ma anche fascia media e prodotti targati Redmi.

Arriva la prima open beta della MIUI 12.5: ecco su quali Xiaomi e Redmi

La MIUI 12.5 non va a stravolgere quanto introdotto con la MIUI 12 lo scorso aprile 2020, ma va ad affinare la UI rendendola più veloce, leggera ed efficiente. Come abbiamo visto, tra le novità della MIUI 12.5 troviamo la riscrittura della system UI, con riduzione del 20% della memoria usata e del 25% (in media) dei consumi energetici, animazioni di sistema perfezionate, feedback più naturale con la vibrazione, possibilità di collegamento con il PC con MIUI+ per la gestione di notifiche e tanto altro.

Ebbene, la prima open beta della MIUI 12.5 è stata lanciata in Cina dopo un periodo di test “privati”, con supporto a ben 28 modelli di smartphone per la prima tranche. Oltre a Xiaomi Mi 11, col quale la nuova interfaccia ha debuttato, troviamo in lista i seguenti dispositivi:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Transparent Premium Edition, Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Pro, CC9e, CC9 Meitu Custom Edition

Redmi 10X, 10X Pro

Redmi K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K20, K20 Pro

Redmi Note 9, Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7, Note 7 Pro

Come sappiamo, la versione stabile della MIUI 12.5 dovrebbe arrivare sugli smartphone della casa cinese durante il mese di aprile, a distanza di un anno dal lancio della precedente versione. I primi modelli a riceverla saranno Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Extreme Commemorative Edition. Purtroppo non abbiamo ancora indicazioni riguardo la versione dedicata al mercato europeo, ma siamo certi che ne sapremo di più nelle prossime settimane.

State aspettando con trepidazione la MIUI 12.5 sul vostro Xiaomi o Redmi? Quale funzione ha maggiormente catturato la vostra attenzione?