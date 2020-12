Il lancio di Xiaomi Mi 11 non solo ha svelato al mondo il primo smartphone munito del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888, ma anche il primo device con la versione 12.5 della MIUI, ovvero la personalizzazione Android presente negli smartphone Xiaomi, Redmi e non solo.

La versione finale solo a fine aprile 2021

La nuova versione, di cui da poche ore è stata aperta la fase di closed beta in Cina, verrà resa disponibile in open beta in due tranche distinte con la prima attesa per il mese di gennaio 2021. È di poche ore fa, inoltre, la pubblicazione di quella che dovrebbe essere la roadmap circa l’aggiornamento MIUI 12.5 per alcuni smartphone Xiaomi e Redmi.

Ci teniamo a precisare da subito che si fa riferimento al solo mercato cinese. Detto ciò, dalle informazioni condivise, sembra che il colosso cinese abbia intenzione di rilasciare la versione finale della MIUI 12.5 a partire dalla fine del mese di aprile 2021. I primi smartphone Xiaomi a poter installare la nuova build saranno Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, con gli altri terminali a seguire nelle settimane successive.

Purtroppo non ci sono informazioni per quanto riguarda il nostro Paese, ma ci aspettiamo di saperne di più a partire dalle prossime settimane.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro