Dopo le difficoltà riscontrate con il furto dei dati e le successive contromisure, ho. Mobile torna alla carica con una nuova offerta operator attack destinata ai clienti di alcuni specifici operatori virtuali: cambiando “bandiera”, questi ultimi hanno la possibilità di avere la tariffa ricaricabile da 100 giga a un prezzo promozionale di 7,99 euro.

ho. Mobile torna all’attacco con l’offerta da 100 giga a 7,99 euro

L’offerta in questione è quella disponibile anche sul sito ufficiale, ma viene proposta a una cifra più invitante. La tariffa “originale” risulta attivabile dagli attuali clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e di alcuni virtuali, e comprende minuti illimitati, SMS illimitati e 100 giga su rete 4G Basic a 9,99 euro al mese (4,4 i giga da utilizzare il roaming UE).

A partire da oggi, 15 gennaio 2021, ho. Mobile sta proponendo la stessa offerta con 100 giga a 7,99 euro al mese ad alcuni clienti, a patto che questi siano attualmente in CoopVoce, LycaMobile, Rabona, Optima, Spusu o altri operatori virtuali. Sono invece esclusi Iliad, TIM, Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e, probabilmente, Kena Mobile.

L’offerta ho. Mobile risulta attivabile (almeno per ora) solo nei punti vendita fisici con una ricarica minima per poter sostenere il costo del primo mese, da aggiungere a 0,99 euro per la SIM. Non sappiamo per quanto sarà proposta a questa cifra, quindi se siete interessati vi consigliamo di rivolgervi al negozio più vicino.

