Instagram potrebbe farci scegliere se mostrare like e visualizzazioni dei post

Instagram è uno dei social network più noti e usati al mondo e adesso, stando alle ultime indiscrezioni emerse, starebbe lavorando ad una soluzione che permetterebbe agli utenti di aver maggior controllo sui like e sulle visualizzazioni dei propri post.

Se siete utenti attenti di Instagram, ricorderete sicuramente la vicenda del numero dei like e delle visualizzazioni e di come la piattaforma facente capo a Facebook avesse iniziato a nasconderli di default.

La mossa, se da una parte poteva essere considerata positiva nell’ottica di valorizzare maggiormente i contenuti e mettere un freno alla frenesia da like, non era stata vista di buon occhio – per usare un eufemismo – dagli influencer, che ne erano usciti penalizzati. Critiche e proteste avevano spinto Instagram a tornare in parte sui propri passi.

Ebbene adesso, allo scopo di mettere un punto alla questione e accontentare sia la fazione dei favorevoli che quella dei contrari, il team di Instagram starebbe testando un’opzione per lasciare alla discrezione dei singoli utenti la decisione sul mostrare o nascondere il numero dei like e delle visualizzazioni per ciascun post.

Come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto, l’opzione per decidere se rendere vibili o meno i conteggi menzionati dovrebbe essere disponibile sia in fase di creazione del post che dopo la pubblicazione dello stesso.

Nel primo caso, dovrebbe essere raggiungibile entrando nelle Impostazioni avanzate, mentre per i post già pubblicati troverebbe posto tra le varie opzioni, subito sotto a quella per disattivare i commenti.

Un altro cambiamento avvistato nelle Impostazioni potrebbe essere parimenti collegato: nella sezione Privacy, la voce Tag verrebbe sostituita da Post e potrebbe contenere l’opzione per nascondere il numero dei like dei post altrui in cui si sia stati menzionati.

