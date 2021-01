Dopo qualche attesa, finalmente è arrivato anche il momento per la serie Samsung Galaxy S10 (S10 Plus, S10e e S10 5G) di ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 11 con la One UI 3.0.

Samsung Galaxy S10 si aggiorna ad Android 11

Dopo essere sbarcato su Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G la vigilia di Natale, il nuovo aggiornamento è in fase di roll out anche per la prima serie di smartphone Samsung con il forellino sul display; al momento le notizie di conferma si limitano ai soli Samsung Galaxy S10e e S10 5G in Svizzera, ma è solo questione di tempo prima che l’update si estenda anche a Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus.

Android 11 con la One UI 3.0 rappresenta per Samsung un grosso passo in avanti e tanti cambiamenti all’interfaccia grafica e al funzionamento dei dispositivi, come ogni buon major update degno di questo nome. Per scoprire tutte le novità introdotte con One UI 3.0 potete dare un’occhiata al nostro video dedicato qui sotto.

Al momento le notizie sono scarse, e non abbiamo indicazioni sulle dimensioni dell’aggiornamento ne sul changelog completo. Con ogni probabilità l’aggiornamento dovrebbe essere accompagnato anche da nuove patch di sicurezza.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento e procedere all’installazione, dovrete recarvi in Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Come per ogni roll out potrebbero volerci alcuni giorni prima che l’aggiornamento raggiunga tutti i dispositivi, e pertanto potrebbe non essere ancora possibile effettuarne il download dal vostro dispositivo.

Ovviamente non mancate di segnalarci con un commento qui sotto la ricezione del nuovo Android 11 e della nuova One UI 3.0 sul vostro Samsung Galaxy S10.