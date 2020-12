Dopo l’arrivo di Xiaomi Mi 11, il prossimo smartphone Android di fascia alta atteso è la famiglia Samsung Galaxy S21. Nelle ultime settimane abbiamo parlato tantissimo dei terminali di Samsung, dell’avvio dei pre-ordini in USA, delle caratteristiche di Samsung Galaxy S21 e S21+ e tanto altro. Insomma, come sempre più spesso accade, già da oggi siamo a conoscenza di quasi la totalità delle informazioni più importanti dei prossimi smartphone del colosso sudcoreano.

Tante varianti per i top di gamma Samsung

In queste ore, però, il leaker Ishan Agarwal ci permette di scoprire i render di quelle che vengono indicate come le cover ufficiali per i dispositivi della famiglia Samsung Galaxy S21. Le tante immagini render prendono in esame le cover con e senza LED, così come le varianti Kvadrat pensate per i modelli Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

I render ci offrono anche una anticipazione delle cover serie Clear Standing, quelle in silicojkmu, yinh768une e in pelle, ognuna con un design unico e singolare. Nonostante gli incessanti rumor circa il supporto alla S Pen su Samsung Galaxy S21 Ultra, una killer feature fino ad oggi esclusiva della serie Galaxy Note, i leak di oggi non vedono la presenza di una cover apposita per l’alloggiamento del pennino.