Mancano ancora oltre due settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21 ma il colosso coreano è già proiettato verso il lancio della sua nuova generazione di smartphone top di gamma, così come ci confermano le notizie provenienti dagli Stati Uniti.

La divisione USA di Samsung, infatti, ha dato il via alla prenotazione dei pre-ordini per chi desidera mettere le proprie mani su Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra sin dal day one.

Negli USA si scaldano i motori per la serie Samsung Galaxy S21

Gli utenti che desiderano approfittare di tale opportunità possono registrarsi per la notifica di pre-ordine tramite l’app Samsung Shop: è sufficiente un clic sul pulsante “Prenota ora” nell’immagine del banner, inserire i dati richiesti e quindi accettare i termini e le condizioni.

Così come spesso avviene per i pre-ordini di suoi device particolarmente costosi, anche in questo caso Samsung ha deciso di offrire ai propri clienti alcuni vantaggi per la prenotazione, come un credito del valore di fino a 60 dollari da spendere in accessori durante il pre-ordine di uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S21, un credito extra di 10 dollari per coloro che preordinano il telefono tramite l’app dell’azienda e la possibilità di permutare il proprio smartphone per un valore che può arrivare fino a 700 dollari (a seconda del telefono e delle sue condizioni).

Ricordiamo che tra le principali feature dei prossimi smartphone di punta vi saranno un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100, un display Super AMOLED con refresh rate a 120 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria integrata e l’interfaccia One UI 3.1 basata su Android 11.

Samsung Galaxy S21 in versione base e Plus dovrebbero inoltre avere una tripla fotocamera (con sensore primario da 64 megapixel) mentre il modello Ultra dovrebbe avere una quadrupla fotocamera (con sensore primario da 108 megapixel) e il supporto S Pen.

Ancora qualche settimana di pazienza e i nuovi telefoni di Samsung saranno ufficiali.