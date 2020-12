Con l’avvicinarsi del giorno del lancio ufficiale, nelle ultime settimane sono emersi sempre più dettagli di Samsung Galaxy S21, dall’avvio dei pre-ordini in USA alle caratteristiche di Galaxy S21 e S21+ e altro.

Ora alcune foto alla mano di Samsung Galaxy S21+ in Phantom Violet sono emerse tramite il leaker @MauriQHD, le quali ci permettono di vedere meglio come sarà prodotto reale rispetto ai render trapelati finora.

Ecco le prime foto di Samsung Galaxy S21+

Le foto reali trapelate sembrano raffigurare un’unità di anteprima dello smartphone Samsung Galaxy S21+ non destinata alla vendita, tuttavia si possono ammirare alcune delle caratteristiche di design più accattivanti del prossimo flagship di Samsung, dall’esclusiva protuberanza della fotocamera al display piatto con cornici super sottili.

Come si vede nelle foto sottostanti, Samsung Galaxy S21+ sembra dotato di cornici attorno allo schermo tra le più sottili attualmente in circolazione.

Purtroppo non vedremo una fotocamera frontale sotto il display, anche se Samsung sta esplorando vari modi per affrontare questa sfida per i futuri modelli di punta, tuttavia il foro per la fotocamera selfie del Galaxy S21+ sembra essere piuttosto piccolo in queste foto.

Infine, queste foto reali trapelate riconfermano anche uno degli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S21 emersi un paio di settimane fa e già disponibili per il download in via non ufficiale, in attesa del lancio della gamma previsto per il 14 gennaio.