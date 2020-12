In attesa della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21, che sarà svelata da Samsung il prossimo 14 gennaio, abbiamo scoperto l’aspetto dei prossimi flagship grazie a una serie di render pubblicati da LetsGoDigital nei giorni scorsi.

Le immagini sono state realizzate dal grafico italiano Giuseppe Spinelli, sulla base di informazioni attendibili, con tanto di sfondi per rendere in modo più realistico l’aspetto dei nuovi top di gamma. Sono state numerose le richieste, da parte degli utenti, relative alle immagini utilizzate per gli sfondi, decisamente molto belle e curate.

Ecco perché LetsGoDigital, in accordo con il designer Giuseppe Spinelli, che nell’ambiente è conosciuto come Snoreyn, ha deciso di pubblicare bel sei sfondi, sia un FullHD che in 4K, così da poterli utilizzare su qualsiasi smartphone in attesa delle versioni originali.

Ricordiamo dunque che non si tratta degli sfondi realizzati da Samsung anche se è probabile che il designer si sia ispirato a quelle che sono le immagini reali. A fine articolo trovate i sei link che corrispondono ai numeri nell’immagine che vedete qui sopra. Si tratta di varie interpretazioni dello stesso soggetto, in buona sostanza, con colori e forme che variano leggermente.

Ricordiamo che tra i colori in cui saranno disponibili Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra ci sono rosa, viola e grigio, per cui gli sfondi realizzati del designer italiano si adatterebbero alla perfezione al colore del dispositivo.