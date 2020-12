A Google piace ancora introdurre easter egg nei suoi prodotti, come sfidare Dino nel mini-gioco che ha integrato all’interno di Google Chrome o il gioco di mongolfiere che appare nel Play Store in assenza di connessione.

Mentre alcuni sono facili da scoprire, altri necessitano di circostanze specifiche per essere attivati. Uno di questi easter egg è nascosto all’interno della funzione Smart Reply di Android ed evita agli utenti di essere “Rick-Rolled”.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il rick-rolling è uno scherzo che implica l’apparizione inaspettata del video musicale della hit del 1987 “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley. Ironia della sorte, anche YouTube è stato recentemente vittima dello scherzo quando ha chiesto agli utenti di Twitter di condividere i loro video preferiti del 2020.

L’easter egg si attiva in Smart Reply quando qualcuno vi invia un link al video musicale ufficiale e suggerisce automaticamente le risposte “Non ci casco” e “Mi hai preso”, oltre alla possibilità di aprire il link.

Sembra che la sorpresina sia in circolazione da un po’ di tempo, visto che la prima menzione risale a più di 6 mesi fa su Reddit, tuttavia, per aggirare Smart Reply è sufficiente non inviare il video ufficiale…

