Il pannello laterale di Gmail, che consente già oggi agli utenti di avere un accesso rapido a Calendario, Keep e Tasks, si arricchisce di una nuova importante funzionalità: ci riferiamo al supporto a Google Contatti.

Ad annunciarlo è stato lo stesso team del colosso di Mountain View con un post sul blog ufficiale, spiegando che grazie a tale novità gli utenti avranno la possibilità di trovare ulteriori informazioni direttamente nel pannello laterale di Gmail sulle persone all’interno della propria organizzazione, sui propri contatti e sulle persone con cui scambiano messaggi di posta elettronica.

I servizi Gmail e Google Contatti sempre più integrati

Tra le informazioni disponibili vi sono quelle relative al contatto (come il numero di telefono e l’indirizzo e-mail), quelle sul team e sul capo, quelle sull’ufficio e sulla scrivania e quelle sull’eventuale ricezione di email.

Ecco un esempio della nuova interfaccia di Gmail:

Gli utenti avranno anche la possibilità di aggiungere contatti tramite tale nuova feature (senza la necessità di andare sul sito dedicato a Google Contatti) e inviare loro messaggi o email.

Così come ci viene spiegato dal team di Google, questa nuova funzione espande le informazioni che è già possibile visualizzare nel momento in cui si passa il mouse sul nome di una persona in Gmail. Nel pannello laterale sarà possibile scoprire più dettagli sulla persona con cui si sta collaborando, su quale sia il team di cui fa parte e se in precedenza vi sono già state interazioni.

In pratica, l’obiettivo degli sviluppatori del colosso di Mountain View è quello di fornire agli utenti uno strumento aggiuntivo con cui semplificare la collaborazione e il collegamento tra i vari membri di un gruppo di lavoro.

Google ha già dato il via al rilascio di tale feature, che potrebbe richiedere fino a 15 giorni per essere effettivamente implementata per tutti gli utenti.

Sarà disponibile per i livelli Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, Nonprofits. Mancano all’appello soltanto gli account personali.