Quella di oggi è una giornata ricca di interessanti aggiornamenti software, ed in queste ore OnePlus Nord N10 5G (qui la nostra recensione) e Samsung Galaxy S10 Lite (qui la nostra recensione), ricevono due update molto importanti. Il device di OnePlus riceve le patch di dicembre 2020 con alcune migliorie generali del sistema operativo, mentre lo smartphone di Samsung inizia ad abbracciare la One UI 3.0.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.5.8

OxygenOS 10.5.8 per OnePlus Nord N10 5G non integra chissà quali novità per lo smartphone di fascia media di OnePlus, ma porta comunque una ventata di ottimizzazioni di sistema che non guastano mai. Ecco il changelog completo delle novità:

patch di sicurezza di dicembre 2020;

ottimizzazione dei consumi di sistema;

aggiornamento del pacchetto GSM a settembre 2020;

migliorata l’esperienza di scatto con la fotocamera;

migliorata la stabilità della connessione su rete mobile.

Come aggiornare OnePlus Nord N10 5G

Come ogni aggiornamento software di OnePlus, anche quello per OnePlus Nord N10 5G sarà disponibile a scaglioni nel giro dei prossimi giorni. Se siete impazienti di mettere le mani sul nuovo aggiornamento, potete procedere al download sfruttando l’applicazione Oxygen Updater disponibile al badge del Play Store sottostante.

Novità aggiornamento G770FXXU3DTL1

Venendo invece a Samsung Galaxy S10 Lite, l’aggiornamento firmware in corso è decisamente più succoso rispetto a quello relativo a OnePlus Nord N10 5G. Il firmware G770FXXU3DTL1 attualmente in propagazione in India e Spagna apre le porte non solo alle patch di sicurezza di dicembre, ma soprattutto all’arrivo della tanto attesa One UI 3.0.

Con un peso di 2,053.34 MB, il medio gamma di Samsung per la prima volta disponibile in Italia con SoC Qualcomm, è finalmente pronto ad abbracciare le tantissime novità di Android 11 comprese quelle espressamente relative alla personalizzazione di Samsung.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite

Come abbiamo detto l’aggiornamento alla One UI 3.0 per Samsung Galaxy S10 Lite è in propagazione in India e in Spagna, segno che anche gli altri paesi europei dovrebbero iniziare a riceverlo molto presto. Potete controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.