Dopo gli animali 3D, la Ricerca Google sta implementando una visualizzazione dettagliata di un certo numero di automobili grazie ai suoi modelli 3D interattivi.

La nuova funzionalità sfrutta la realtà aumentata per posizionare il veicolo nello spazio reale attorno all’utente, consentendo a potenziali acquirenti e appassionati di personalizzare l’esperienza cambiando il colore dell’auto e controllando gli interni di alcune delle loro auto preferite, il tutto senza uscire dal proprio domicilio.

Secondo Rajan Patel, VP of Engineering di Google, la funzione attualmente supporta più di 250 modelli di auto, ma il team sta lavorando per aggiungerne altri. Gli utenti hanno facoltà di impostare sfondi diversi, cambiare il colore dell’auto e ammirare i dettagli degli interni dei veicoli.

Per utilizzare la nuova feature è sufficiente cercare auto come Toyota Supra o Chevrolet Corvette nella Ricerca Google. I veicoli supportati mostreranno una sezione sottostante che permetterà di esplorarli in 3D e saranno principalmente modelli 2020, mentre i modelli 2021 potrebbero offrire un’esperienza per ora limitata.

On Android, we launched our first cloud streamed 3D content in Search, enabling users to see cars in high fidelity and with a set of cinematic 3D backgrounds to get the most photorealistic 3D experience to date. Check out the Corvette, 2020 Audi R8, or 250+ more models now! pic.twitter.com/v6iWMvWsDT

— Rajan Patel (@rajanpatel) December 18, 2020