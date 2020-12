La pandemia COVID-19 continua a imperversare, tuttavia i primi vaccini stanno per arrivare con la speranza che possano porre fine a questa emergenza sanitaria.

Per aiutare a prevenire la diffusione di disinformazione e facilitare la ricerca medica, il gigante di Mountain View ha annunciato che porterà i dettagli del vaccino COVID-19 in primo piano nei risultati della Ricerca Google.

A partire dal Regno Unito, la Ricerca Google mostrerà un nuovo pannello informativo che mostrerà un elenco di vaccini che sono stati approvati in quella regione che attualmente sono quelli prodotti da Pfzier, BioNTech e Fosun Pharma.

Google contrasta la disinformazione sui vaccini Covid-19

Lo scopo di questo nuovo pannello informativo è quello di portare in primo piano informazioni autorevoli e affidabili per prevenire la diffusione di disinformazione. Oltre a un semplice elenco di vaccini approvati, questo pannello farà emergere anche notizie e approfondimenti da fonti affidabili. A tale scopo verranno stanziati 1,5 milioni di euro per la creazione del COVID-19 Vaccine Media Hub.

Guidato dall’Australian Science Media Center e con il supporto dell’organizzazione non profit tecnologica Meedan, l’hub sarà una risorsa per i giornalisti che fornirà un accesso 24 ore su 24 alle competenze scientifiche e agli aggiornamenti della ricerca.

Google afferma che questo nuovo pannello informativo apparirà in più regioni man mano che l’uso dei vaccini Covid-19 sarà autorizzato. Nel frattempo, Google Discover si avvia verso un restyling grafico e funzionale.