Google ha aggiornato il suo elenco di dispositivi che supportano Play Services per AR e a breve amplierà anche la sua collezione di animali 3D visibili in realtà aumentata attraverso la Ricerca Google.

Google Play Services per AR supporta 8 nuovi smartphone

Google ha aggiornato il suo elenco di dispositivi che supportano Play Services per AR (ex ARCore) alla fine di agosto aggiungendo 28 nuovi smartphone tra i quali il nuovissimo Google Pixel 4a, LG Velvet 5G, Moto G8 Power Lite e Moto G Pro, Vivo X50 e X50 Pro, Samsung Galaxy A20, A20s, A30s, Z Flip 5G e Xiaomi Mi Note 10.

Google ora ha aggiunto altri otto dispositivi all’elenco che includono quelli di Vivo e del suo spin-off da gaming iQOO:

iQOO U1

iQOO Z1x

Vivo S7 5G

Vivo X50 5G

Vivo X50 Pro+

Vivo Y51s

Vivo Y70s

Tutti gli smartphone sopracitati dispongono già dell’hardware necessario per la realtà aumentata, ma ora sono in grado di scaricare o aggiornare Google Play Services per AR tramite il Play Store, mentre gli smartphone che supportano la tecnologia ma non sono ancora presenti sulla lista ufficiale di Google possono installare il relativo APK.

Google amplierà presto la sua collezione di animali 3D

Il mese scorso Google ha ampliato la sua collezione di animali e oggetti in AR aggiungendo diversi animali preistorici e insoliti manufatti culturali alla sua app Google Arts & Culture. Secondo i colleghi di 9to5Google, il colosso di Mountain View aggiungerà presto altri 27 animali in realtà aumentata alla sua collezione che saranno tutti disponibili nella Ricerca Google.

Il prossimo lotto di animali AR che verrà aggiunto alla Ricerca Google include 12 nuove razze di cani, tra cui Bulldog, Chihuahua, Doberman, Pastore tedesco, Pitbull, Husky Siberiano e Welsh Corgi, 3 nuove razze di gatti e animali selvatici come la giraffa, l’ippopotamo e la zebra, oltre all’unicorno, il secondo animale mitologico ad essere aggiunto alla collezione di animali 3D di Google.

Al momento non sappiamo quando questi nuovi animali 3D saranno disponibili per la visualizzazione nella Ricerca Google.