A partire dal 24 dicembre sarà possibile seguire il Babbo Natale di Google nel suo viaggio intorno al mondo con Santa Tracker. Per ingannare l’attesa potrete aiutarlo a prepararsi per il suo viaggio tramite il Villaggio di Babbo Natale.

Prima della grande notte sarà infatti possibile tener traccia di ciò che sta accadendo nel posto più bello del mondo attraverso Google Assistant dicendo “Ehi Google, cosa c’è di nuovo al Polo Nord?”.

In questo modo potrete ricevere aggiornamenti dagli elfi tramite il TG del Polo Nord e scoprire come il mondo si sta preparando per la corsa di Babbo Natale controllando le ultime ricerche sulle festività, in aumento esponenziale nell’ultimo mese.