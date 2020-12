Quest’anno Google ha apportato una semplice modifica al look del suo Babbo Natale che lo fa sembrare molto in linea con il 2020. Santa Claus e compagna ora vestono delle mascherine viola per ricordare a tutti di indossarla sempre, specialmente in occasione delle prossime festività natalizie.

Con un tweet Google ha reso noto alle persone in festa di tutto il mondo che Santa Tracker è di nuovo attivo e funzionante. Per chi non lo sapesse, l’esperienza di Babbo Natale offerta dal gigante di Mountain View include una vasta gamma di attività festive virtuali come giochi, video e persino una versione 3D danzante dello stesso.

Google adegua il look della famiglia Claus per il Natale 2020

Anche se è bello vedere che Babbo Natale e compagna sono rispettosi della salute pubblica, è strano che la mascherina che indossano non sia in tinta con il tipico look natalizio.

Per vedere la versione 2020 del Babbo Natale di Google e tutto il resto offerto da Santa Tracker è sufficiente digitare “dov’è Babbo Natale?” nella Ricerca Google, oppure visitare direttamente l’URL santatracker.google.com.

L’iniziativa offre una divertente esperienza Web a tema natalizio per calarsi nell’atmosfera del Natale 2020 nonostante la pandemia.