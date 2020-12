Mano mano che ci avviciniamo al mese di gennaio, ecco arrivare nuove informazioni circa la serie di smartphone di fascia alta più attesa per inizio 2021: Samsung Galaxy S21. In questi giorni, come avrete sicuramente notato, abbiamo pubblicato diverse news che ci hanno svelato praticamente quasi ogni aspetto fondamentale dei nuovi top di gamma di Samsung, come ad esempio un render stampa ufficiale leakato ed il processore e la RAM presenti su Samsung Galaxy S21.

Ecco le colorazioni dei top di gamma

In queste ore, però, abbiamo l’opportunità di scoprire le colorazioni di Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ tramite alcuni render “ufficiosi”. Questi render sono simili a quelli che avevamo già visto ad inizio dicembre con i render CAD, ma in questo caso abbiamo la possibilità di ammirare gli smartphone di Samsung ad una risoluzione maggiore, e nell’intera palette di colori che il colosso sudcoreano dovrebbe aver scelto.

Samsung Galaxy S21 è atteso in tre colorazioni: Phantom White, oro rosa e nero opaco. Samsung Galaxy S21+, di contro, viene mostrato nella sola colorazione nera, anche se anche qui dobbiamo aspettarci come minimo la stessa varietà di colori presenti per il modello base. I render mettono in risalto anche il particolare design del retro degli smartphone, dove il vecchio modulo in rilievo e separato dal resto del corpo viene invece messo da parte a favore di un inserto che offre una sensazione di continuità fra il telaio e le fotocamere.

Infine, vi ricordiamo che la presentazione dei top di gamma Samsung è attesa per il mese di gennaio, probabilmente il giorno 14 durante un apposito evento Unpacked.