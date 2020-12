Manca poco meno di un mese al 14 gennaio, data nella quale sarà presentata ufficialmente la serie Galaxy S21 di Samsung. È ancora una volta il leaker @evleaks, nome d’arte di Evan Blass, che ci mostra il primo render stampa ufficiale del nuovo top di gamma del produttore asiatico, nella versione base.

Come potete vedere dall’immagine di copertina, dettagliata meglio più in basso, non ci sono particolari novità rispetto ai modelli attualmente in commercio, almeno per quanto riguarda la parte frontale. Ritroviamo dunque la soluzione punch hole, con un piccolo foro al centro della parte superiore dello schermo per alloggiare la fotocamera frontale.

Sul lato destro di Samsung Galaxy S21 sono visibili il bilanciere del volume e il tasto di accensione sblocco mentre il lato sinistro rimane libero e pulito. Anche le cornici sono sostanzialmente invariate rispetto alla linea attuale con la cornice inferiore leggermente più grande delle altre tre.

Lo stesso design dovrebbe essere adottato anche per Samsung Galaxy S21+, che nella parte frontale si differenzierà solo per uno schermo di dimensioni maggiori. Sarà invece diversa la parte frontale di Samsung Galaxy S21 Ultra, che avrà uno schermo curvo ai lati, a differenza dei due modelli meno “pregiati” che monteranno uno schermo piatto.

È comunque probabile che nei prossimi giorni potremo ammirare i render frontali anche degli altri due modelli, insieme ai render della parte posteriore, che mostreranno le reali novità, almeno dal punto di vista estetico, rispetto alla serie Galaxy S20.