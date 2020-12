Ecco i primi smartphone certificati per sfruttare l’offerta 5G di Fastweb Mobile

Due giorni fa, Fastweb, noto e apprezzato operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha annunciato l’imminente debutto della propria rete 5G nell’ambito dell’ambizioso progetto Nexxt Generation 2025 e oggi sono disponibili maggiori dettagli sulla prima offerta disponibile e sui primi smartphone che potranno ufficialmente sfruttarla.

Di offerte telefoniche e smartphone 5G sul mercato ce ne sono ormai numerosi, ma è sempre interessante l’entrata in gioco di un nuovo concorrente, specialmente quando cerca di smuovere un po’ le acque.

Offerta 5G di Fastweb

La rete 5G di Fastweb sarà utilizzabile a partire dal 27 dicembre 2020 ma soltanto in alcune aree della città di Milano, Bologna, Roma, Napoli. Il progetto annunciato qualche giorno fa prevede comunque una rapida e progressiva espansione.

In attesa di ciò, sul sito di Fastweb ha fatto capolino la prima offerta 5G ed è estremamente ghiotta: Fastweb NEXXT Mobile 5G mette sul piatto minuti illimitati, 100 SMS e 50GB in 5G, senza vincoli o costi nascosti, al prezzo di 8,95 euro. Il servizio WOW Fi è incluso, mentre WOW Space è gratis per il primo mese e poi costa 9,95 euro all’anno.

L’offerta è disponibile all’attivazione soltanto online e, in fase di sottoscrizione, richiede:

10€ di Contributo SIM – gratis online

5€ di Spedizione SIM – gratis online

Per maggiori informazioni o per attivarla subito, ecco il link:

Attiva Fastweb NEXXT Mobile 5G a 8,95 euro al mese

Smartphone certificati

La pagina dell’offerta linkata, tra i dettagli, contiene anche delle informazioni utili alla voce “Mobile 5G“.

In particolare, viene riportato l’elenco – che sarà poi aggiornato mensilmente – degli smartphone attualmente certificati per sfruttare al massimo la rete 5G di Fastweb, che sono: Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Huawei P40 Pro+ 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, ZTE Axon 11 5G.

Attiverete quest’offerta? Possedete uno degli smartphone elencati? Ditecelo nei commenti.