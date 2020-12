Vi ricordate di AAWireless, il piccolo dongle sbarcato su IndieGoGo ad inizio settembre sviluppato per portare Android Auto Wireless anche nelle auto sprovviste? Ebbene, dopo il successo della fase raccolta fondi e dell’invio dei primi prototipi a chi aveva creduto nel progetto, in queste ore i colleghi di 9to5google pubblicano un hands-on dove esprimono i primi giudizi sul dispositivo dopo qualche giorno di utilizzo.

Lo sviluppo procede a gonfie vele

Secondo Ben Schoon, dopo qualche giorno di test di un protipo, AAWireless si è comportato piuttosto bene una volta inserito nella porta USB del sistema infotainment di una Subaru Crosstrek. Infatti, una volta collegato alla porta USB e attivato, il piccolo dongle si è connesso al modulo Bluetooth dello smartphone Android offrendo un’esperienza di utilizzo in pari con quella di Android Auto Wireless “ufficiale”.

Ad oggi il dongle impiega circa 30-45 secondi per avviarsi, connettersi allo smartphone ed essere pronto all’utilizzo, ma lo sviluppatore ha assicurato che il prodotto finale ridurrà sensibilmente la fase di attesa ad una manciata di secondi. Durante l’utilizzo non sono mancate situazioni di incertezza e bug – in alcuni casi si è registrato un importante ritardo nella riproduzione di brani audio -, ma in generale seppure si tratti di un prototipo è stato possibile utilizzare Google Assistant, Google Maps e tante altre app senza problemi.

Una volta pronto al rilascio, AAWireless sarà accompagnato da un’applicazione mobile ad hoc pensata per controllare in dettaglio le funzionalità del dongle, oltre che per ricevere aggiornamenti firmware indirizzati a migliorarne le prestazioni e risolvere eventuali problemi di compatibilità e/o utilizzo con i vari modelli di smartphone e automobili.