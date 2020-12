Questo mese Huawei ha in programma di lanciare la beta mobile di HarmonyOS che consente agli sviluppatori di preparare le app per la sua piattaforma.

Il nuovo smartwatch Huawei arriverà nel 2021 e probabilmente utilizzerà HarmonyOS, ma ora c’è un’altra gamma di dispositivi che potrebbe eseguire il sistema operativo di Huawei.

Il nuovo tablet Huawei potrebbe eseguire Pad OS

Secondo un recente leak, Huawei sta lavorando a un nuovo tablet che potrebbe essere lanciato insieme alla serie Huawei P50 nel primo trimestre del 2021 e potrebbe eseguire HarmonyOS soprannominato “Pad OS”.

Il tipster ha anche suggerito che questo tablet sarà dotato di un display OLED da 12,9 pollici non perforato con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e offrirà un design con cornici sottili e corpo in metallo.

Un’immagine condivisa dal leaker mostra un dispositivo con il logo HarmonyOS simile alla sezione informazioni dell’interfaccia EMUI.

Nel frattempo, il noto leaker Digital Chat station ha rivelato che il prossimo dispositivo MatePad Pro di Huawei sarà equipaggiato con il chipset Kirin 9000, inoltre suggerisce che è più probabile che Huawei introdurrà HarmonyOS su un tablet della serie MatePad.

Durante la Huawei Developers Conference 2020, la società ha lanciato HarmonyOS 2.0 e ha annunciato il suo sviluppo e il piano di adattamento nell’ecosistema dei dispositivi Huawei.

La roadmap evidenzia che HarmonyOS 2.0 supporterà per la prima volta dispositivi tra cui smartwatch e car system nel 2020, mentre dal secondo trimestre del 2021 supporterà dispositivi con oltre 128 MB di RAM come smartphone e tablet. Tuttavia, attualmente non sono disponibili informazioni ufficiali in merito al lancio di un nuovo tablet o pad OS.