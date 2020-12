Stanno accadendo molte cose attorno a Xiaomi che, Mi 11 a parte, sembra essere impegnato in una serie di progetti altrettanto importanti. In questa news parliamo di alcuni rumor e anticipazioni che ci permettono di farci un’idea più chiara di cosa possiamo aspettarci nel futuro prossimo.

Mi 11 pronto al lancio per dicembre?

La famiglia di smartphone Xiaomi Mi 11 è una delle più attese assieme a Samsung Galaxy S21, ma tutti i rumor e leak ci stanno portando ogni giorno sempre più vicini a considerare la possibilità che il colosso cinese riuscirà ad anticipare l’azienda sudcoreana presentando i nuovi smartphone già a partire da questo mese.

A seguito del lancio di Qualcomm Snapdragon 888 abbiamo scoperto che Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro saranno fra i primi smartphone a montare lo Snapdragon 888, ed un nuovo rumor sembra essere abbastanza certo che l’azienda stia facendo di tutto per presentare e mettere in vendita i nuovi smartphone già da questo mese.

Le specifiche tecniche leak di Xiaomi Mi 11 indicano che molto probabilmente ci ritroveremo davanti ad uno smartphone con fotocamera frontale punch hole e display Full HD+ per il modello Xiaomi Mi 11 e a risoluzione 2K per il modello Xiaomi Mi 11 Pro, entrambi con refresh rate a 120 Hz. Si è parlato anche della possibilità che Xiaomi Mi 11 possa disporre di una batteria da 4780 mAh e Mi 11 Pro da 4970 mAh, ma ad oggi non c’è ancora nulla di certo.

Xiaomi Mi Watch Lite è dietro l’angolo

Nuovi rumor sono certi che domani, 10 dicembre 2020, Xiaomi Mi Watch Lite sarà ufficialmente svelato. Dopo essere stato in parte svelato dall’ente di certificazione FCC, è altamente probabile che lo smartwatch si presenterà come una versione rebrandizzata di un altro wearable: Redmi Watch.

Se così fosse, non dovrebbero esserci grosse sorprese per quanto riguarda la scheda tecnica dello smartwatch: si parlerebbe infatti di un device con display da 1.4 pollici con tecnologia 2.5D, supporto all’assistente digitale XiaoAI, impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri), tracking costante del battito cardiaco e forse il modulo NFC.

Venendo al prezzo, possibilmente uno dei punti di forza dello smartwatch, si scommette che potrebbe essere fissato attorno ai 50 dollari, perfetto per essere regalato sotto Natale.

Sensore da 108 MP per device Xiaomi e Redmi

Xiaomi Mi Note 10 ha portato per la prima volta un sensore da 108 MP all’interno di uno smartphone, e pare che il colosso cinese abbia intenzione di continuare a proporlo su altri device Xiaomi e Redmi. La notizia è stata pubblicata su Weibo dal classico leaker Digital Chat Station, il quale si dice certo che il sensore da 108 MP sarà integrato in almeno due smartphone Xiaomi e altrettanti smartphone Redmi per il 2021.

È molto probabile che il leaker faccia riferimento alla gamma Xiaomi Mi 11, mentre per quanto riguarda i terminali di Redmi potrebbe trattarsi dei modelli Redmi K40 e Redmi K40 Pro.

Si studia ancora un display che si estende

Il colosso cinese sta ancora studiando varie formule per implementare un display estendibile all’interno di un inedito smartphone che non è stato ancora mai svelato. Il brevetto pubblicato dal WIPO (World Intellectual Property Office) ricorda in parte lo smartphone OPPO X 2021 svelato qualche settimana fa, in cui è ben visibile una struttura pensata per permettere al device di passare da smartphone a tablet tramite due appositi bracci.

La particolarità del device ruota attorno alla presenza di display secondario integrato sulla porzione posteriore del device, che permetterebbe all’utente di utilizzare il pannello flessibile ed estenderlo a proprio piacimento fino ad un massimo del 200% della sua larghezza. Frontalmente sembra non esserci spazio per la fotocamera frontale, mentre sul retro è invece visibile un comparto fotografico con tre sensori.

Si tratta indubbiamente di un dispositivo molto interessante e particolare, ma come sempre il vero punto di domanda riguarda il probabile prezzo di listino di un device del genere. Non è impensabile prevedere un prezzo al dettaglio anche superiore ai 2000/2500 euro, il quale potrebbe porre lo smartphone come un costoso esercizio di stile che potrebbero permettersi solo pochissimi utenti fortunati.