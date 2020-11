Parte OPPO Inno Day 2020, l’appuntamento annuale di OPPO il cui la società svela alcune delle più importanti tecnologie a cui ha e sta lavorando e che potrebbero presto trovare posto all’interno di nuovi prodotti. Se, l’anno scorso, durante OPPO Inno Day 2019, vedevamo l’arrivo di interessanti novità come ad esempio il prototipo di smartphone con fotocamera sotto il display, quest’anno l’azienda ci svela uno smartphone con display a scorrimento e nuove soluzioni hardware e software per l’AR (Realtà Aumentata).

OPPO X 2021: device con display a scorrimento

Non è la prima volta che ci troviamo a parlare di uno smartphone con display a scorrimento, e ultimamente un particolare device di Samsung aveva attirato la nostra attenzione proprio per questa peculiarità. OPPO X 2021 è uno smartphone munito di un display a scorrimento che misura fino a 6.7 e 7.4 pollici. Il pannello OLED è motorizzato con la tecnologia proprietaria OPPO Roll Motor, ovvero una lastra 2 in 1 che permette al display di estendersi in lunghezza senza sforzi.

La tecnologia sviluppata dall’azienda permette al display di non danneggiarsi nemmeno a seguito di una spinta o una trazione improvvisa del display, anche grazie ad un particolare cuscinetto che assicura il display durante tutta la fase di estensione. Nel corso dell’estensione del display, la tecnologia 2 in 1 Plate permette al pannello di non cedere verso l’interno grazie alla presenza di una struttura a pettine che accompagna e sorregge il pannello quando è chiuso o aperto.

OPPO AR Glass 2021 e CybeReal AR

Da diversi anni a questa parte l’azienda cinese è profondamente impegnata anche nella realizzazione di soluzioni hardware e software relative al campo della realtà aumentata, un settore che ben presto potrà anche sfruttare a pieno le capacità offerte dalla connettività 5G. In questo senso l’azienda presenta OPPO AR Glass 2021, la seconda generazione di occhiali AR che la compagnia aveva già presentato l’anno passato durante gli Inno Day 2019.

Gli occhiali sfruttano il design split che permette di indossarli e riporli facilmente, oltre che trasportarli in giro senza complicazioni. L’azienda ha investito molto sui materiali riuscendo a ridurre il peso del 75% rispetto la passata generazione, e migliora anche la potenza di calcolo una volta montato allo smartphone OPPO Find X2 grazie alla presenza del processore Snapdragon 865.

Le lenti sono realizzate con la tecnologia Birdbath che aumenta il contrasto, la luminosità e i pixel per grado rispetto al modello precedente, il tutto per offrire immagini più nitide e reali. Gli occhiali possono essere utilizzati ad esempio in contesti di streaming AR e godere di un’esperienza di visione IMAX, nel gaming oppure per quanto riguarda lo smart living con soluzioni ad hoc sviluppate per l’arredamento di locali.

OPPO CyberReal è invece un’applicazione AR che sfrutta la tecnologia del calcolo spaziale in tempo reale costruito tramite OPPO Cloud. L’applicazione offre la localizzazione in tempo reale e ad alta precisione delle scene grazie ad un importante lavoro di creazione del mondo fisico partendo da quello reale.

La localizzazione viene stimata considerando i paramenti IMU, GPS, Wi-Fi e Blutooth; poi, le telecamere e gli algoritmi SLAM entrano in azione per stimare la posizione spaziale ed infine, tramite l’applicazione, permette allo smartphone di comprendere ciò che sta vedendo.

In futuro l’applicazione potrà essere utilizzata per la navigazione su smartphone in quanto offre una localizzazione più precisa anche degli ambienti interni, ma può avere sbocchi anche nel gaming, nell’esposizione di prodotti, il marketing e via discorrendo.